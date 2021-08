Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Premium 24h Le Mans | Gara 00:18-15:03 Live

Prime ore scoppiettanti dell'89ma edizione della 24 ore di Le Mans 2021. Iniziata sotto la pioggia, ad intervalli l'acqua ha continuato a fare visita al circuito de La Sarthe, scombussolando spesso la corsa. Ma vediamo i fatti principali di ciò che è successo in queste ore iniziali.

John Elkann dà il via alla Le Mans 2021 sotto la pioggia battente

24 Ore di Le Mans Lacorte a muro al Ponte Dunlop con la Ferrari #47 29 MINUTI FA

Subito la Toyota #8 in testacoda

Parte subito male la Le Mans per la Toyota di Buemi candidata alla vittoria generale. L'Hypercar giapponese viene speronata nelle prime curve dalle Glickenhaus #708 guidata da Oliver Pla. La Toyota #8, dopo essere finita in testacoda nella ghiaia, riesce a tornare sul tracciato e in gara, anche se in fondo al gruppo. Davanti c'è la Toyota numero sette guidata da Mike Conway, poi le due Glickenhaus, anche se quella di Pla si prende 10 secondi di penalità per l'accaduto.

Nella categoria LMP2 in testa c'è sempre l'auto poleman del team Jota Sport davanti alla Panis Racing. In GTE-Pro comandano le due Corvette davanti alle due Ferrari di AF Corse, poi le Porsche. Antonio Fuoco guida con la Ferrari nella categoria GTE-Am, nonostante un contatto con la vettura compagna di squadra proprio nel primo giro.

Tutti con le slick, Ferrari e Toyota in testa

Dopo un'oretta il tracciato si asciuga dallo scroscio di pioggia iniziale. La Ferrari #52 va in testa in GTE-Pro, superando entrambe le Corvette in difficoltà. Buemi e la Toyota invece cominciano la rimonta e in breve tempo tornano in top ten, sfruttando anche i tanti pit stop dei rivali per mettere le slick. Spettacolo tra il campione di Formula E Nick De Vries e Robert Kubica in LMP2 per il terzo gradino del podio. Purtroppo in GTE-AM Antonio Fuoco fora e crolla al quinto posto.

Iniziano i cambi pilota, la Jota nella sabbia

Nella terza ora iniziano i cambi pilota e torna la pioggia a intermittenza. Kobayashi prende il posto di Conway nella Toyota #7 leader della corsa, seconda arriva la Toyota numero 8, lontana dalla compagna di squadra nonostante un pit in meno. Ma il colpo di scena avviene in LMP2 con la Jota #38 di Davidson che va in ghiaia e perde la leadership di categoria. In testa va Colapinto con la G-Drive Racing #26 davanti a Robert Kubica.

L'errore di Davidson che gli costa la leadership nella classe LMP2

Brutto crash per Gomes, safety car in pista

L'Aston Martin di Gomes finisce contro le bandiere violentemente. Fortunatamente il pilota esce con le sue gambe, ma c'è la Safety Car a neutralizzare la corsa. Questa la classifica dopo 4 ore.

Hypercar: Toyota #7 (Kobayashi), Toyota #8 (Hartley), Alpine #36 (Negrao)

LMP2: WRT #26 (Ye), Jota #28 (Blomqvist), United Autosports #23 (Boyd)

GTE-Pro: Ferrari #52 (Serra), Ferrari #51 (Guidi), Porsche #79 (Bamber)

GTE-Am: Aston Martin #33 (Pereira), Ferrari #47 (Sernagiotto), Ferrari #83 (Perrodo)

Premium Motori L'Aston Martin #98 contro gli pneumatici: che botta! 00:01:41

La Jota numero 28 guidata da Vandoorne torna in testa all'inizio della quinta ora, ma complice i pit stop poco dopo è di nuovo terza. Nelle Hypercar, la Toyota #7 doppia la Alpine #36 che è terza di categoria. Superiorità imbarazzante. Seconda l'altra Toyota a meno di due minuti.

Torna la pioggia e la Safety Car

L'acqua riporta scompiglio sul tracciato e fioccano i crash. Finisce la corsa del team tutto femminile di Richard Mille Racing #1 con Sophia Floersch al volante. Ma soprattutto perde terreno la vettura di Colapinto-De Vries-Rusinov, in lotta per la vittoria nella categoria LMP2. La WRT #41 mantiene il controllo di categoria, come la Toyota #7 per le Hypercar. Bene la Ferrari in GTE-Pro davanti a tutti, mentre in Am guida l'Aston Martin.

Cala il buio, fioccano gli incidenti: patatrac fra due Ferrari!

La classifica dopo 7 ore

Si chiude la settima ora con la pista umida. La Toyota numero 7 è sempre in testa con oltre un minuto di vantaggio sulla vettura gemella. Terza la Alpine #36 davanti alle Glickenhaus #708 e #709, tutte staccate di almeno un giro. Incidente e Safety car per il crash della Porsche #56 e del lungo della Aston Martin #33 fino a quel momento in testa nella categoria GTE-Am. Dopo sette ore davanti c'è la Ferrari AF Corse #83 davanti alla Rossa del team Iron Lynx, mentre anche la Ferrari #47 finisce out. Comunque ci sono cinque vetture del Cavallino nelle prime sei in classifica, solo la Aston Martin resiste terza. In GTE-Pro è davanti la Corvette numero 63 con Catsburg alla guida, seconda la Ferrari #51 di Calado, ma i due si alternano in testa coi pit. Grandissimo spettacolo in LMP2 con le prime quattro vetture in classifica vicinissime: doppietta al momento del neonato team WRT con Deletraz davanti a Hasburg. Terza la United Autosports Usa, poi la Panis Racing.

Come si prepara un pilota per la 24 Ore di Le Mans?

La 24 Ore di Le Mans 2021 è LIVE e in esclusiva su Eurosport 1 (disponibile su SKY, DAZN e TIMVISION) e Discovery+. L’accesso al Circuit de la Sarthe è praticamente illimitato con la migliore copertura dell’87ª edizione della 24 Ore di Le Mans. La squadra dei telecronisti di Eurosport commenterà la 24 Ore di Le Mans dal tramonto all’alba, da sabato 21 agosto alle 15:00 a domenica 22 agosto alle 16:30, fino alla bandiera a scacchi del traguardo più lungo del mondo: Nicola Villani, Daniele Galbiati, Paolo Allievi, Gordon De Adamich, Marco Petrini e Fabio Magnani. Riprese aeree dal dirigibile messo a disposizione da Goodyear, 7 differenti on board cameras (sulla Hypercar Alpine 36, sulle due Hypercar Toyota, su una delle due Hypercar Glickenhaus, sulla Porche 93 e sulla corvette 63 della categoria GT Pro e infine sull'auto del team tutto al femminile Richard Mille), grafiche con le classifiche aggiornate costantemente in tempo reale. Il meglio per vivere un'esperienza unica ed elettrizzante. Abbonati a un prezzo speciale a Discovery + !

Alonso fa la storia: prima vettura F1 sulla mitica pista di Le Mans

24 Ore di Le Mans "Che disastro!" Collisione pazzesca fra le due United Autosports 37 MINUTI FA