24 Ore di Le Mans - Disabilità come opportunità: Aoki e il cambio guida

24 Ore di Le Mans - Takuma Aoki è un ex motociclista che ha perso l'uso delle gambe in un incidente. Ma non si arrende ed è uno dei due piloti disabili del Team Srt41 di Frédéric Sausset, anche lui in sedia a rotelle: spettacolare per la forza d'animo che trasmette il momento del cambio guida.

