WEC

24 Ore di Le Mans - Il meccanico si addormenta, il team lo lega alla sedia

24 Ore di Le Mans - Scherzone per uno dei meccanici esausti dela gara endurance più dura del circuito: non resiste al sonno e così i compagni di scuderia lo legano alla sedia su cui dorme con una fascetta, in una posizione assurda. E poi gli fanno anche le foto. Non solo i piloti si prosciugano di energie...

00:00:29, un' ora fa