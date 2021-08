Si chiudono le prime prove libere della 24 Ore di Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. La Toyota #7 conquista il miglior tempo assoluto in 3.29.309 al termine di una sessione che ha visto molto competitive le LMP2, che si piazzano a 132 millesimi dalla prima posizione overall.

Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7, vincitori della 6h di Monza, guidano il gruppo con meno di un decimo di margine sulla concorrenza. Sono infatti 86 i millesimi che dividono la Toyota dall’Alpine di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre #36, auto che precede di 1 millesimo la GR010 HY di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8. Bene anche le Glickenhaus. Il marchio americano si piazza al sesto posto assoluto con Richard Westbrook/Ryan Briscoe/Romain Dumas #709.

La United Autosports comanda in LMP2. I vincitori dell’edizione 2020 della 24h di Le Mans dettano il passo con Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque #22 davanti a Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck De Vries (G-Drive #26) ed all’Oreca #28 di Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael (JOTA).

La Ferrari svetta in GTE PRO con Miguel Molina/Daniel Serra/Sam Bird #52. 3.50.614 è il tempo della 488 GTE #52 che precede la Corvette #64 di Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims. L’auto americana, al debutto sul Circuit de la Sarthe con la C8.R, si colloca davanti alla Porsche di Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor (WeatherTech Racing #79).

La Porsche controlla la GTE-Am. Matteo Cairoli ha fatto registrare il miglior tempo in 3.50.193, una prestazione che nessuno è riuscito ad abbassare nel corso delle tre ore di azione. Il comasco di Project 1, iscritto all’evento con Riccardo Pera ed il norvegese Egidio Perfetti, precede la 911 RSR-19 #86 di Michael Wainwright/Benjamin Barker/Tom Gamble (GR Racing) e la Porsche #88 di Dominique Bastien/Lance Arnold/Julien Andlauer (Dempsey – Proton Racing).

Da segnalare dei problemi per l’Oreca #20 del danese Marco Sørensen (High Class Racing/LMP2) nei primi minuti della sessione. Il turno è stato sospeso anche a 60′ dalla conclusione in seguito ad un incidente alla curva ‘Tertre Rouge’ tra l’Oreca #38 del portoghese Antonio Felix Da Costa (JOTA) e la Ferrari #47 del Cetilar Racing di Antonio Fuoco. Difficoltà anche per il colombiano Juan Pablo Montoya, fermo con la propria Oreca #21 (DragonSpeed) all’uscita della ‘Chicane Dunlop’.

Appuntamento alle 19.00 per le qualifiche che determineranno gli equipaggi che domani sera si sfideranno per l’Hyperpole.

