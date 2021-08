Si è conclusa la terza sessione di prove libere della 24 Ore di Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Toyota guida la graduatoria assoluta per quasi tutto il turno con Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7, ma negli ultimi minuti è l’Alpine #36 a salire in prima posizione.

André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre #36 firmano il tempo di 3.26.594, una prestazione di 1″4 inferiore rispetto al miglior passaggio della Toyota #7. Terza piazza per Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8, auto a muro alla curva ‘Indianapolis’ durante l’ultima ora.

United Autosports all’attacco in LMP2, ma JOTA resiste al vertice. Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez #38 controllano la seconda classe riservata ai prototipi davanti a due delle tre Oreca del team americano. Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque #22 precedono Paul Di Resta/Alex Lynn/Wayne Boyd #23 e la #65 di Panis Racing con Julien Canal/Will Stevens/James Allen.

Porsche domina la scena nelle due classi GT. La situazione resta la medesima della FP2 di ieri, turno che ha concluso la prima giornata di attività a Le Mans. Kevin Estre/Niel Jani/Michael Christensen #92 firmano il miglior giro in GTE PRO davanti alla 911 RSR-19 #79 di Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor (WeatherTech Racing #79) ed alla gemella #91 di Gimmi Bruni/Richard Lietz/Fred Mako.

Dempsey – Proton Racing controlla la situazione in GTE-Am con due auto nella top 3. Dominique Bastien/Lance Arnold/Julien Andlauer #88 restano al comando davanti alla Porsche #56 di Project 1 di Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera #56 ed alla gemella #77 di Christian Ried/Janox Evans/Matt Campbell.

La sessione ha visto molte vetture in difficoltà. Si registrano in particolare due brutti impatti contro le barriere della ‘Chicane Dunlop‘ oltre all’errore della già citata Toyota #8. L’Oreca #21 affidata al colombiano Juan Pablo Montoya (DragonSpeed) e la vettura #17 dell’americano Dwight Merriman (IDEC) hanno perso il controllo all’ingresso della prima curva del ‘Circuit de la Sarthe’ interrompendo per due volte il turno.

Appuntamento alle ore 21.00 per la sessione che determinerà le prime file delle varie classi iscritte al quarto atto del FIA World Endurance Championship.

