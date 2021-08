Kamui Kobayashi regala a Toyota la pole-positon per la 24 Ore di Le Mans. La casa giapponese monopolizza la prima fila dello schieramento al termine di una sessione dominata sin dal primo minuto. Antonio Felix Da Costa è stato il migliore in LMP2, mentre Dries Vanthoor svetta in GTE PRO all’esordio sul ‘Circuit de la Sarthe’. Porsche svetta anche in GTE-Am con Dempsey – Proton Racing.

Toyota ha controllato sin da subito il turno con entrambe le auto. Kamui Kobayashi #7 ha siglato il best lap in 3.23.900 battendo di 295 millesimi il neozelandese Brendon Hartley sulla gemella #8. Terzo posto per Alpine che con Nicolas Lapierre #36 paga oltre 1.5 secondi dalla vetta.

Che botta! Perde il controllo in frenata e distrugge la macchina

24 Ore di Le Mans FP3: l’Alpine risponde alla Toyota, la Porsche guida in GTE 5 ORE FA

Il portoghese Antonio Felix Da Costa (JOTA #38) ha messo tutti in riga controllando la classifica dal primo passaggio. L’ex campione della Formula E ha fermato il cronometro in 3.27.950, una prestazione irraggiungibile per la concorrenza. Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye #41 completano la prima fila davanti al Panis Racing con Julien Canal/Will Stevens/James Allen #65.

Ferrari contro Porsche in GTE PRO. Miguel Molina (AF Corse #52) ha firmato la pole-provvisoria, un crono abbattuto di Dries Vanthoor. Il belga di casa Porsche regala la prima casella dello schieramento ad Hub Auto con il tempo di 3.46.882. Terza posizione per la Corvette #64 del britannico Nick Tandy #64, auto che ha perso i primi 10 minuti del turno per un problema ai fari.

Ancora bandiera rossa: sbatte Juan Pablo Montoya

Dominique Bastien/Lance Arnold/Julien Andlauer #88 sono stati i migliori in GTE-Am. Gli alfieri di Dempsey – Proton Racing si confermano in vetta alla classe al termine di un’Hyperpole dominata dalle auto tedesche. Secondo posto per GR Racing con Michael Wainwright/Benjamin Barker/Tom Gamble #86 davanti al nostro Matteo Cairoli sulla 911 RSR-19 #56 del Team Project 1.

Errore alla ‘Indianapolis’ per Kevin Estre. Il francese di casa Porsche #92 ha sbattuto contro le barriere durante il proprio primo giro cronometrato ed ha costretto la direzione gara a sospendere la sessione.

Terminerà a mezzanotte l’ultima sessione di prove libere, la seconda in notturna. Tra pochi minuti tutti in pista per la FP4.

Terzo incidente di giornata: fuori anche la Toyota di Nakajima

24 Ore di Le Mans Terzo incidente di giornata: fuori anche la Toyota di Nakajima 6 ORE FA