Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 firmano la pole provvisoria per la 24 Ore di Le Mans 2021, quarto atto del FIA World Endurance Championship. JOTA Sport svetta in LMP2, mentre la Ferrari monopolizza la prima fila virtuale in GTE PRO.Porsche si conferma al momento l’auto da battere in GTE-AM dopo le libere e le qualifiche appena concluse.

Toyota detta il passo ed occupa la prima fila virtuale con la già citata #7 che precede di 816 millesimi l’Alpine #36 di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre. Terza posizione per la gemella #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, auto pronta a dare battaglia nell’Hyperpole di domani.

Chatin contro il muro! Che botta per il pilota di IDEC Sport

24 Ore di Le Mans Chatin contro il muro! Che botta per il pilota di IDEC Sport 2 ORE FA

Si accende per la lotta per la prima casella dello schieramento in LMP2. Grande equilibrio nella seconda classe in pista riservata ai prototipi che premia l’Oreca #38 di Antonio Felix Da Costa. Il portoghese, a muro nelle libere, precede l’argentino Franco Colapinto (G-Drive #26) ed il polacco Robert Kubica (WRT #41).

Accedono alla sessione di domani anche Panis Racing #65 e due delle tre Oreca di United Autosports. La #32 e la #23 passano il turno, mentre è solo dodicesima la vettura #22 Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque, leader del campionato e vincitrice della 24h Le Mans 2020. Da sottolineare l’incidente alla ‘Tertre Rouge’ del francese Paul-Loup Chatin (IDEC #48), un errore che ha causato il primo FCY della sessione.

Porsche sfida Ferrari in GTE PRO. La classe GT riservata ai professionisti vede le 488 GTE in vetta grazie allo spagnolo Miguel Molina #52 che precede il nostro Alessandro Pier Guidi #51. Terza piazza per il francese Kevin Estre #92 davanti alla Corvette #64 del britannico Nick Tandy. La 911 RSR #91 e la Porsche di Hub Auto #72 accedono all’Hyperpole che non vedrà la C8. R #63 e la vettura di WeatherTech Racing #79 (Porsche).

Porsche domina ancora in GTE-Am. Le auto tedesche occupano la metà dei posti disponibili per l’Hyperpole Pole virtuale per Dominique Bastien/Lance Arnold/Julien Andlauer #88, alfieri del Dempsey – Proton Racing.

Secondo posto per Michael Wainwright/Benjamin Barker/Tom Gamble (GR Racing #86) davanti alla Rossa #47 di Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco (Cetilar Racing), auto protagonista di un incidente questo pomeriggio. Project 1 #56 (Porsche), Inception Racing #71 (Ferrari) e TF Sport (Aston #33) passano il turno e si contenderanno domani le prime tre file dello schieramento.

Errore alla ‘Esses’ del canadese Paul Dalla Lana. Il pilota Aston Martin ha perso il controllo della propria Vantage AMR #98 finendo nella sabbia. Si è conclusa nella ghiaia anche la sessione della Ferrari #85 Iron Lynx di Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy, out alla ‘Chicane Dunlop’.

L’attività odierna a Le Mans non è ancora finita. Spazio fino a mezzanotte per la seconda sessione di prove libere, la prima in notturna.

Rivivi le qualifiche (contenuto premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Premium 24h Le Mans | Qualifiche 01:29:57 Replica

Una vita per le corse, il sogno Le Mans: alla scoperta di Beitske Visser

24 Ore di Le Mans FP1: Toyota guida il gruppo con 86 millesimi di vantaggio 2 ORE FA