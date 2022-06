Philippe Cimadomo è stato espulso dalla corsa per motivi di sicurezza, come deciso dal collegio dei commissari del FIA WEC. Secondo gli stewards, infatti, il pilota 62enne rappresenta un pericolo per la gara, dopo essere rimasto coinvolto in tre incidenti diversi nelle precedenti sessioni di prove libere. Al suo posto il team transalpino ha optato per Nyck De Vries, 27enne olandese campione del mondo in Formula E. Alla vigilia della 24 ore di Le Mans , la TDS Racing è costretta ad un improvviso cambio pilota:, come deciso dal collegio dei commissari del FIA WEC. Secondo gli stewards, infatti, il pilota 62enne rappresenta un pericolo per la gara, dopo essere rimasto coinvolto in tre incidenti diversi nelle precedenti sessioni di prove libere., 27enne olandese campione del mondo in Formula E.

La decisione dell’esclusione da parte della commissione è avvenuta dopo aver notato l’ultimo degli incidenti di cui si è reso protagonista il driver francese. Durante la terza sessione delle prove libere , infatti, il pilota ha azzardato un doppio sorpasso in chicane in mezzo tra la Oreca #31 e la Ferrari #71. In seguito la monoposto LMP2 di Cimadomo è finita contro le barriere per poi rimbalzare in mezzo alla “Porsche Curves”, provocando la bandiera rossa. Il transalpino, chiamato in direzione gara, ha cercato di giustificarsi dichiarando che questi episodi si sarebbero rivelati utili per acquisire esperienza e non ripeterli durante la 24 ore.

La scelta su chi rimpiazzare in fretta e furia in casa TDS Racing x Vaillante a fianco dei consolidati Tijmen Van der Helm e Mathias Beche è ricaduta su De Vries, già presente a Le Mans in qualità di pilota di riserva della Toyota Gazoo Racing. Per il driver olandese, con un presente da collaudatore Mercedes in Formula 1 oltre che campione in carica in Formula E, è la quarta partecipazione su una vettura prototipo attorno alll’iconico Circuit de la Sarthe. Inoltre, questo cambiamento potrebbe costringere il team ad un salto di classe, siccome Nyck De Vries possiede una licenza platinum e un equipaggio Pro-AM è tenuto ad avere un solo pilota di tale esperienza.

Il comunicato FIA WEC

Valutati tutti gli aspetti e sentiti i pareri del consulente dei piloti, si ritiene che il concorrente Philippe Cimadomo non abbia i requisiti per correre in sicurezza e partecipare al resto dell'evento, considerando le specifiche di un tracciato come Le Mans e di una vettura come la LMP2. Gli Stewards hanno tenuto conto delle sue spiegazioni, ma è evidente che non si possono ignorare i rischi emersi con l'evidenza dei fatti. Seguendo quindi le raccomandazioni del Direttore di Gara sulla sicurezza del pilota stesso e degli altri partecipanti, viene proibito a Philippe Cimadomo di prendere parte al resto del weekend. La decisione è basata su questa specifica situazione ed è valida solamente per questo evento, senza mettere in dubbio le capacità del pilota di correre altre gare in futuro.

Quando inizia la gara vera e propria?

Sabato è previsto un warm-up seguito dalla gara, come segue:

Sabato 11 giugno

Dalle 9:30 alle 9:45 – Riscaldamento

15:00 – Inizio gara

Domenica 12 giugno

15:00 – Fine gara

Dove vedere la 24h di Le Mans

Potete guardare la 24 Ore di Le Mans su Eurosport, sull'app Eurosport e su Discovery+ . Godetevi l'azione senza pubblicità sull'app Eurosport e su eurosport.it. Scaricate subito l'app Eurosport per iOS e Android. È possibile iscriversi a discovery+ per soli 6,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno. La copertura sarà inoltre disponibile sul sito web Eurosport.it e sui nostri canali sociali. La diretta inizia mercoledì pomeriggio con le sessioni di prove e le qualifiche dell'Hyperpole. Giovedì sera ci saranno altre azioni in diretta, seguite da una copertura continua della gara principale, che inizierà alle 15:00 BST di sabato 11 giugno.

