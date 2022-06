Scattata alle ore 16 la 90a edizione della 24 ore di Le Mans. La Toyota rispetta i pronostici e si conferma la macchina migliore sul Circuito de la Sarthe. Gara dominata dal primo metro e condotta sempre in pieno controllo dalle due auto nipponiche. Porsche davanti nel GTE PRO dopo il dramma notturno di Corvette. Battaglia vibrante in LM P2.

Alpine vola in curva, Glickenhaus da alta velocità: che battaglia!

24 Ore di Le Mans Che botto! Scontro per l'equipaggio femminile delle Iron Dames 3 ORE FA

Toyota fa corsa solitaria

Tra le hypercar non c'è storia. Le Toyota #7 e #8 prendono il largo dalla partenza e gestiscono una gara di coppia nelle prime ore. Diversi cambi di posizione, il più eclatante arriva dopo un errore di José Maria Lopez (7) che concede il sorpasso a Brandon Hartley (8). In chiusura di serata è davanti l'equipaggio Buemi, Hirakawa, Hartley. Lontane le Glickenhaus, costantemente più lente rispetto all'avversario giapponese. Podio comunque non in discussione vista la debacle di Alpine vittima di numerosi problemi tecnici.

#7 e #8, che partenza! Rivediamola dalle onboard camera

LM P2, Jota detta legge, bene Prema

Tanto spettacolo nella classe LM P2, ma non per il primato. La Jota #38 (Gonzalez, Felix Da Costa, Stevens) chiude il sabato senza alcun tipo di problema e gestisce più di un minuto sull'italiana Prema di Colombo, Kubica e Deletraz. Terzo posto per il team Penske, decimo il Richard Mille racing della leggenda del WRC Ogier. Alla partenza, clamoroso crash che mette fuorigioco la United Autosports che era tra le favorite alla vittoria.

Partenza folle in LM P2, incidente nei primi metri di gara

GTE PRO: Porsche davanti, foratura per Corvette

Corvette si ripresenta sugli stessi livelli visti nella Hyperpole e mantiene sempre la vetta con l'auto numero 63 (Garcia, Taylor, Catsburg). Colpo di scena in tarda serata con la vettura leader feramata da una foratura. Porsche ringrazia e prende il comando con l'equipaggio Christensen, Estre, Vanthoor. Fuori dalla contesa Ferrari, troppo penalizzata dal balance of performance. Quinto posto per la prima di AF CORSE.

Sorpasso inaspettato e crash per la Ferrari del team Iron Lynx

GTE AM, Porsche e Aston Martin in battaglia

La Porsche 911 del Weathertech racing ha condotto la gara riservata ai team privati. Una trentina di secondi sull'Aston Martin di Northwest AMR, in forte rimonta. In zona podio la TF Sport e la Dempsey-Proton Racing. In decima posizione Giancarlo Fisichella con AF Corse, 12esimo posto per la Proton Competition di Michael Fassbender.

Che botto! Scontro per l'equipaggio femminile delle Iron Dames

Rivivi la cronaca minuto per minuto

Dove guardare la 24 ore di Le Mans in diretta tv e live streaming

Potete guardare la 24 Ore di Le Mans su Eurosport, sull'app Eurosport e su discovery+. Godetevi l'azione senza pubblicità sull'app Eurosport e su eurosport.it. Scaricate subito l'app Eurosport per iOS e Android. È possibile iscriversi a discovery+ per soli 6,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno. La copertura sarà inoltre disponibile sul sito web Eurosport.it e sui nostri canali sociali. La diretta inizia mercoledì pomeriggio con le sessioni di prove e le qualifiche dell'Hyperpole. Giovedì sera ci saranno altre azioni in diretta, seguite da una copertura continua della gara principale, che inizierà alle 15:00 BST di sabato 11 giugno.

Pronti, partenza, via... E subito una vettura finisce fuori!

