WEC

24 Ore di Le Mans - Che beffa a un'ora dalla fine: esce di pista, portato via con le gru

Che disdetta a poco dalla fine della corsa: la Hardpoint Motorsport, a poco più di un'ora dalla fine, perde aderenza finisce fuori e si inssabbia. Non può ripartire e deve essere portata via con le gru in regime di slow zone.

00:02:25, 40 minuti fa