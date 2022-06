WEC

24 Ore di Le Mans - Contatto e doppio testacoda: coinvolto Bourdais

Bourdais è protagonista di un contatto in pista con un'altra vettura: vanno in testacoda entrambi, poi l'altro riparte, ma Bourdais rimane in mezzo alla pista e l'attraversa con numerosi brividi prima di raggiungere un posto sicuro.

00:00:28, 2 ore fa