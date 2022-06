WEC

24 Ore di Le Mans: Fassbender, incubo: un'auto gli va contro alla curva Indianapolis e la sua Porsche ne esce a pezzi!

WEC - Prosegue all'insegna della sventura l'esperienza dell'attore Michael Fassbender alla 24 Ore di Le Mans, dopo la rottura dei freni in prova in gara alla Curva Indianapolis la Porsche n°93 è stata tamponata da un'altra auto ed ha finito la sua corsa nella ghiaia. Nell'incidente Fassbender ha danneggiato il retrotreno costringendolo al rientro in pit-lane e a un superlavoro per i meccanici.

00:00:48, 12 minuti fa