Josh Pierson è entusiasta di affrontare la 24 Ore di Le Mans questo fine settimana: il sedicenne americano farà la sua prima apparizione come La gara di resistenza automobilistica più famosa del mondo accoglierà di nuovo un folto pubblico dopo essere stata disputata a porte chiuse nel 2020 e poi con una partecipazione limitata l'anno scorso a causa della pandemia di Covid-19. Pierson e suo padre Greg ritengono che sia pronto per una delle più il sedicenne americano farà la sua prima apparizione come pilota più giovane sulla griglia di partenza. La 90ª edizione della 24 Ore di Le Mans si svolge questa settimana sul Circuit de la Sarthe.dopo essere stata disputata a porte chiuse nel 2020 e poi con una partecipazione limitata l'anno scorso a causa della pandemia di Covid-19. Pierson e suo padre Greg ritengono che sia pronto per una delle più grandi sfide mentali e fisiche dello sport, nonostante la sua mancanza di esperienza. Parlando con Eurosport prima dell'inizio della gara di sabato, Pierson ha rivelato che non vede l'ora di guidare:

"Significa molto per me. È un evento molto speciale, una gara storica in generale. È una gara che mi ha accompagnato per tutta la vita", ha detto Pierson. "Ho molta familiarità con l'evento e farlo alla mia età, sapendo che qualunque cosa accada sono fortunato a far parte della storia dell'evento, è qualcosa di molto speciale per me. La gara offre molte sfide: c'è molta deportanza e si cerca di contrastare la vettura. Se si affrontano le curve a 180 miglia orarie, si spinge la macchina al limite ed è questo l'aspetto speciale di questo posto. È un posto diverso per imparare, una pista diversa da guidare e offre le sue sfide in modo unico. Per una gara come questa è difficile allenarsi perché è molto lunga. L'impegno mentale può essere una sfida per la preparazione".

LE PAROLE DEL PADRE GREG

Il padre di Pierson, Greg, ritiene che Josh abbia tutte le caratteristiche giuste per poter gareggiare a Le Mans: "La gente parla spesso di quanto sia maturo e calmo, al di là dei suoi anni", ha detto. "Non credo di aver ancora incontrato un altro pilota, ascoltato alla radio, che sia calmo come lui, qualunque cosa accada in gara. Questo è stato un viaggio surreale per me e per la mamma di Josh. Arrivare qui è stato per me un obiettivo da raggiungere, solo per vedere questa gara, per non parlare di venire a vedere tuo figlio. Chi non sogna di vincere o di salire sul podio in questo evento? Se si pensa a tutte le cose che devono andare per il verso giusto, è davvero incredibile".

QUANDO SONO LE QUALIFICAZIONI? E COME FUNZIONANO?

Prima dell'inizio della gara, sabato 11 giugno alle 15:00, sono previste quattro sessioni di prove libere, una sessione di qualifiche e l'Hyperpole. Le sessioni sono strutturate come segue:

Mercoledì 8 giugno

dalle 13:00 alle 16:00 - Prove libere 1

Dalle 18:00 alle 19:00 - Sessione di qualificazione

Dalle 21:00 alle 23:00 - Prove libere 2

Giovedì 9 giugno

Dalle 14:00 alle 17:00 - Prove libere 3

Dalle 19:00 alle 19:30 - Iperpole

Dalle 21:00 alle 23:00 - Prove libere 4

Nelle qualifiche, i piloti puntano a registrare il giro più veloce e la maggior parte delle posizioni di partenza per la gara viene determinata durante questa sessione. Tuttavia, con fino a 62 vetture in pista durante le qualifiche, è difficile stabilire un giro veloce. Pertanto, i sei piloti più veloci di ogni classe della sessione di qualificazione si qualificheranno per l'Hyperpole e i primi sei classificati di quella sessione determineranno i primi sei posti di ogni classe per la gara. Le sessioni di prove consentono ai team di perfezionare le impostazioni e le specifiche.

QUANDO INIZIA LA GARA VERA E PROPRIA?

Dopo la conferma della griglia di partenza e il completamento dell'ultima sessione di prove, il sabato ci sarà il warm-up e poi la gara, come segue:

Sabato 11 giugno

Dalle 9:30 alle 9:45 - Riscaldamento

15:00 - La gara

Domenica 12 giugno

15:00 - Arrivo

DOVE GUARDARE LA CORSA

Potete guardare la 24 Ore di Le Mans su Eurosport, sull'app Eurosport e su discovery+. Godetevi l'azione senza pubblicità sull'app Eurosport e su eurosport.it. Scaricate subito l'app Eurosport per iOS e Android. È possibile iscriversi a discovery+ per soli 6,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno. La copertura sarà inoltre disponibile sul sito web Eurosport.it e sui nostri canali sociali. La diretta inizia mercoledì pomeriggio con le sessioni di prove e le qualifiche dell'Hyperpole. Giovedì sera ci saranno altre azioni in diretta, seguite da una copertura continua della gara principale, che inizierà alle 15:00 BST di sabato 11 giugno.

