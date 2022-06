Vanno in archivio le prime prove libere della 24 Ore di Le Mans 2022. La 90ª edizione della corsa endirance francese si apre con la Toyota #8 che fa siglare il miglior tempo grazie al giro veloce di Brendon Hartley in 3’29″441. Alle sue spalle le due Glickenhaus #709 e #708 staccate di più di mezzo secondo.

La sessione è stata caratterizzata da diversi brividi nell’ultima delle tre ore di prova. Dapprima si entra in regime di FCY a causa di una WTR che occupa ferma una via di fuga e dell’Oreca #10 che si ferma a bordo pista. Superato il regime di velocità controllata quando mancano 40’, mentre Hartley era riuscito a salire sulla sua vettura e a piazzare la tornata vincente (scalzando le due Corvette che erano temporaneamente in testa) un’altra Oreca ha un incidente, ma più grave: la #45 si schianta contro le barriere quando mancano 7’ alla fine e impedisce a buona parte dei piloti di trovare il giro lanciato migliore.

Ad

La Oreca 07 #23 di United Autosports è la migliore di classe LMP2 con 3’30″238, piazzando la quarta miglior prestazione assoluta davanti alla Toyota #7.

24 Ore di Le Mans La storia di Josh Pierson: a 16 anni, il più giovane a correre la Le Mans 7 ORE FA

Bene anche Corvette, che occupa le prime due posizioni di classe GTE Pro. La #63 è la migliore in 3’53″250, davanti alla #64, staccata di 101 millesimi.

La Ferrari #37 di Molina, Fuoco e Rigon, reduce dalla vittoria della 6 Ore di Spa di sabato scorso nel GT WCE, si piazza al 37° posto, quinti della loro categoria.

Segui la 24 Ore di Le Mans su Eurosport e Discovery+: mercoledì e giovedì prove e qualifiche, sabato dalle 15 la gara!

24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2021

24 Ore di Le Mans 24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2021 8 ORE FA