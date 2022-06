WEC

24 Ore di Le Mans - Michael Fassbender contrariato: la sua vettura Porsche rientra ai box dopo l'incidente

24 ORE DI LE MANS - Qualifiche andate per Fassbender, con l'attore impegnato in questa 24 ore di Le Mans con la Porsche 911, che è andato a sbattere contro le protezioni laterali dopo un errore in staccata. Bisogna riparare in fretta la vettura, perché alle 22 scattano già le prove libere 2.

00:00:54, 2 ore fa