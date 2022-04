WEC

24 Ore di Le Mans moto: la Yamaha in pole non riesce a partire

Problemi in partenza per la Yart del team di Niccolò Canepa: alla tradizionale partenza di corsa fa seguito la messa in moto di tutte le due ruote, ma quella del team in testa non ne vuole sapere di partire.

00:00:23, 31 minuti fa