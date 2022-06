WEC

24 Ore di Le Mans - Scoppia la gomma, il paraurti salta via

Spavento per la Porsche #92: il tracciato è sporco e gli pneumatici sono sotto stress, quindi l'anteriore destro non regge e scoppia, danneggiando pesantemente il resto dell'auto. La pista si cosparge di detriti e addirittura il paraurti salta via.

00:00:13, un' ora fa