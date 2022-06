WEC

24 Ore di Le Mans - Subito un incidente per l'attore Michael Fassbender: sbatte contro le protezioni e va in testa-coda

24 ORE DI LE MANS - Subito in salita le prove libere per Michael Fassbender che fa un errore in staccata e va a sbattere contro le protezioni laterali, finendo in testa-coda. L'attore è comunque illeso e pronto a rimettersi in sella alla sua Porsche 911 RSR, del team Porsche Proton Competition (categoria GTE AM), ma le qualifiche si interrompono per rimettere a posto la pista.

00:00:40, 2 ore fa