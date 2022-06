WEC

LA 24 ORE DI LE MANS 2022 - La storia di Josh Pierson, il pilota più giovane di sempre alla Le Mans

WEC - Tutto lo spettacolo della 90a edizione della 24 ore di Le Mans 2022 in diretta scritta, con video e aggiornamenti dalla corsa. 4 categorie al via: le Hypercar con Toyota, Alpine e Glickenhaus; la serratissima classe LM P2; la GTE PRO con la sfida Ferrari, Porsche, Corvette e la GTE AM dedicata ai team privati.

