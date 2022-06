WEC

Le Mans 24h - Alla scoperta di abitacolo e volante

Scopriamo come sono equipaggiate e accessoriate le vetture che partecipano alla 24 Ore di Le Mans. Il volante, per esempio, è estraibile come quello della Formula 1 ed è pieno di strumentazioni elettroniche per i settaggi dell'auto.

