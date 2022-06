WEC

Le Mans 24h - Che spavento per Matthieu Vaxiviere!

La Alpine di Vaxiviere vive un vero brivido, con uscita di strada per evitare l'impatto: una vettura davanti a lui finisce in testacoda e il pilota Alpine è costretto a scartare nella ghiaia per non scontrarsi con l'altra auto. Per fortuna ci riesce.

00:00:48, 6 minuti fa