WEC

WEC, 24 ore di Le Mans 2022: Collisione e schianto sul muro: ecco perché Philippe Cimadomo è stato squalificato

24 ore di Le Mans 2022 - Brutto incidente nella terza sessione di prove libere. A farne le spese è la vettura del francese Cimadomo in piena lotta per le prime posizioni nella categoria LM P2. In seguito il pilota del TDS Racing è stato escluso dalla direzione gara per guida pericolosa.

00:01:01, Ieri A 15:34