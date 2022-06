Premium 24h Le Mans | Hyperpole 19:45-21:15 Live

Amici di Eurosport, buonasera a tutti da Fabio Psoroulas. CI siamo, è il momento dell'inizio del vero weeekend della 24 ore di Le Mans 2022, edizione numero 90 di questa storica e straordinaria corsa, la più famosa al mondo di lunga durata. Tra poco i bolidi scenderanno in pista per stabilire la griglia di partenza di in vista dell'inizio della corsa sabato pomeriggio. Ricordiamo che tutta la 24 ore di Le Mans sarà visibile su Eurosport e discovery+.

ORE 20.34

Bene le Ferrari nella categoria GTE Am. Primo Avril del team AF Corse, secondo Jensen del team Kessel.

ORE 20.33

Nella GTE Pro le Corvette dominano. Davanti c'è Nick Tandy, poi Antonio Garcia.

ORE 20.32

Nelle LMP2 alla fine Robin Frijns con la WRT va in pole con oltre un secondo di vantaggio su Norman Nato

ORE 20.31

Terza quindi l'Alpine con Lapierre staccato di 4 decimi. Poi le due Glickenhaus di Briscoe e Pla

ORE 20.30

Hartley batte Kobayashi! La Toyota #8 batte la gemella #7 all'ultimo crono disponibile!

ORE 20.29

Ultimi due minuti di qualifica

ORE 20.27

Kamui Kobayashi torna davanti! 2 decimi di vantaggio sulla Alpine!

ORE 20.26

Si stanno migliorando tutti, la pista si sta velocizzando.

ORE 20.24

Ottimo Norman Nato che scalza Da Costa e va in testa nella LMP2

ORE 20.23

Super Lapierre va in testa! L'Alpine stampa il miglior tempo con tre decimi di vantaggio su Hartley! Seconda la Toyota, terza sale la Glickenhaus di Ryan Briscoe! Quarto Kobayashi, poi Pla

ORE 20.21

Ultimi dieci minuti

ORE 20.19

Grandissimo tempo di Makowiecki con la Porsche nella categoria GTE Pro che si ferma a 48 millesimi dalla Corvette di Tandy

ORE 20.17

Al momento nessuno si sta migliorando

ORE 20.15

Tandy e Garcia dominano con le Corvette nella categoria GTE pro

ORE 20.14

Non si migliora Hartley che però rimane sempre l'uomo più veloce in pista.

ORE 20.12

Kobayashi secondo di 9 decimi rispetto alla vettura gemella. Terzo Lapierre con l'Alpine a 1,4 secondi. Quarto Briscoe, poi Pla con le Glickenhaus. Nella LMP2 miglior tempo di Da Costa. Nella GTE Pro Nick Tandy primo con la Corvette. Nella GTE Am primo Abril con la Ferrari.

ORE 20.10

Gran tempo di Hartley, il primo veramente interessante. Si porta in testa la Toyota #8. Seconda la Jota di Da Costa ma non è una Hypercar

ORE 20.08

Subito cancellati i tempi di Koabyashi e di Lapierre per Track limits

ORE 20.06

Per la Toyota #8 in pista Brendon Hartley. Per l'Alpine Lapierre. Per le due Glickenhaus ci sono Pla e Briscoe.

ORE 20.04

Nella Toyota #7 è in macchina Kamui Kobayashi. Ricordiamo che sono cinque le vetture in lotta per le Hypercar, sette per le LMP2, per le GTE Pro e GTE Am.

ORE 20.02

La Toyota numero 8 parte ora, la numero 7 è già in pista da qualche minuto. Strategia? Difficile a dirsi.

ORE 20.00

Si comincia! Bandiera verde e 30 minuti per tutti per piazzare il miglior crono.

ORE 19.55

Le vetture stanno uscendo dai box e posizionandosi in pit lane. A breve si comincia!

ORE 19.50

Meteo ottimo, temperatura gradevole, tutto pronto per la vera qualifica di questa corsa. In quest'ora si deciderà la griglia di partenza per la corsa che prenderà il via Sabato 11 giugno ore 15. Quattro le categorie in pista.

