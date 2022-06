Entriamo nel vivo dell'edizione numero 90 della Le Mans. Saranno 62 i partecipanti alla grande classica automobilistica, valido come terzo round del mondiale endurance 2022. Ci saranno quattro categorie differenti in pista: Hypercar, LMP2, GTE Pro e GTE Am. Ogni equipaggio sarà naturalmente composto da tre piloti che si alterneranno a bordo della stessa vettura. Gli orari della corsa ve li abbiamo già mostrati qui, ora è tempo di scoprire i protagonisti di ogni categoria.

Hypercar

Ad

La Toyota Gr010 Hybrid, 24 ore di Le Mans Credit Foto Getty Images

24 Ore di Le Mans 24 Ore di Le Mans 2022: date, orari, quando vederla e programma IERI A 14:07

La classe regina della 24 ore di Le Mans 2022 vedrà in pista cinque vetture. Le due Toyota GR010 - Hybrid si contenderanno la vittoria a meno di clamorosi colpi di scena. La vettura #7 vedrà in pista Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez, mentre la gemella #8 avrà al volante Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. Favorita per il terzo posto la Alpine A480 - Gibson, subito dietro le due vetture di Glickenhaus. Nessun italiano coinvolto in questa categoria.

LMP2

The #22 United Autosports Oreca JSP217 Credit Foto Eurosport

Saranno ben 27 le auto che si sfideranno nella categoria LMP2. Saranno tutte Oreca 07-Gibson, tranne una Ligier della CD Sport che sarà guidata da Christophe Cresp, Michael Jensen e Steven Palette. Tanti volti conosciuti: da super Sebastien Ogier nel team di Richard Mille, a Robert Kubica con il team Prema. Poi anche Bourdais, Nasr, Gutierrez e altri ex F1. Diversi anche gli italiani impegnati: Lorenzo Colombo, Mirko Bortolotti e Alessio Rovera con AF Corse.

24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2019

GTE Pro

24 ore di Le Mans, Ferrari GTE Pro Credit Foto Eurosport

7 gli equipaggi per questa terza categoria: tre Ferrari 488 GTE EVO, due Chevrolet Corvette C8.R e due Porsche 911 RSR - 19. La vettura più interessante è certamente la Ferrari numer 52 guidata da Miguel Molina, Antonio Fuoco e Davide Rigon. Nella Porsche numero 91 in pista anche Gianmaria Bruni, in AF Corse anche Alessandro Pier Guidi.

24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2020

GTE Am

23 invece le auto che gareggeranno per la categoria amatori. Qui vedremo sempre le Ferrari 488 GTE EVO, alcune Porsche 911 RSR - 19 e tre Aston Martin Vantage AMR. Giancarlo Fisichella è certamente il pilota più atteso, interessantissimo l'italianissimo team IRON LYNX con Claudio Schiavoni, Alessandro Balzan e Raffaele Giammaria. In pista anche Louis Prette, Matteo Cressoni, Matteo Cairoli, Francesco Castellacci e Ricardo Pera.

Rossi: "Voglio correre la 24 ore di Le Mans. Hamilton? Siamo uguali"

24 Ore di Le Mans 24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2020 15 ORE FA