E' tutto pronto per la 24 ore di Le Mans 2022, terzo atto del mondiale WEC. Il circuito de la Sarthe sarà teatro dell'edizione numero 90 della corsa a lunga durata per eccellenza. Dalle 16 ci sarà il via alla gara, che naturalmente terminerà 24 ore dopo. Come ormai accade da tanti anni, ci saranno tre piloti coinvolti per ogni vettura che si alterneranno lungo la giornata, mentre saranno quattro le categorie di veicoli contemporaneamente in pista. Saranno ben 62 le vetture in gara, ben 16 italiani. , tutto naturalmente in diretta su Eurosport e discovery+.

Alpine sfida Toyota nelle Hypercar

Ad

Alpine Credit Foto Getty Images

24 Ore di Le Mans 62 equipaggi al via: da Fisichella a Gianmaria Bruni, ecco i più attesi IERI A 06:13

E' questo sicuramente il tema di maggiore interesse della Le Mans 2022: dopo quattro anni consecutivi di dominio assoluto Toyota, nella categoria Hypercar c'è battaglia. Si perché le vetture giapponesi nei primi due appuntamenti stagionali del mondiale Endurance sono state incalzate e battute dall'unica Alpine, guidata alla grande da André Negrão, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. La squadra francese ha trionfato nella 1000 miglia di Sebring ed è arrvata seconda nella 6 ore di Spa. Così al momento è in testa al mondiale, seguita nella generale dalla Glickenhaus 007 LMH di Olivier Pla, Romain Dumas e Felipe Derani, bravi a conquistare il terzo gradino del podio in entrambe le corse. Le due Toyota invece, la numero #7 e la #8, sono invece più indietro. La seconda vettura, quella guidata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, è arrivata seconda al Sebring, ma è finita fuori a Spa. Discorso inverso per la #7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez, che ha trionfato a Spa ma è andata a muro in America. Le favorite rimangono sempre vetture giapponesi, che hanno preparato al meglio l'appuntamento francese clou di questa stagione e che, tra l'altro, dà punti doppi nel mondiale. Ma la gara non è mai stata così aperta.

24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2019

Tutto aperto nella LMP2

Con tante vetture tutte uguali, sarà lotta apertissima nella categoria LMP2. Ci sono però due team favoriti per la vittora, i due equipaggi che si sono distinti nei primi due appuntamenti stagionali: il team WRT con Sean Gelael, Robin Frijns e René Rast contro lo United Autosports USA con Alexander Lynn, Oliver Jarvis e Joshua Pierson. Ma un conto sono le sei ore a Spa, un altro sono 24 ore a Le Mans, per cui può veramente accadere di tutto.

24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2020

AF Corse prova a vincere nel GTE Pro

Nella categoria GT saranno in pista tanti italiani, alcuni con speranze di successo. Alessandro Pier Guidi, insieme a James Calado e Daniel Serra, proveranno a vincere con la Ferrari 488 GTE EVO contro la Porsche 911 RSR - 19 di Michael Christensen, Kevin Estre e Laurens Vanthoor. Attenzione anche a Davide Rigon e Antonio Fuoco con la seconda Ferrari di AF Corse.

24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2021

Tante vetture in corsa per il GTE Am

Come nelle LMP2, c'è grande equilibrio anche nella classe GTE Am. Molte Ferrari e Porsche in gara, ma sono due Aston Martin le favorite per la vittoria: la numero #98 con Paul Dalla Lana, David Pittard e Nicki Thiim e la #33 di Ben Keating, Henrique Chaves e Marco Sorensen. Ferrari che qui faticherà sia contro le Aston che contro le Porsche.

Rossi: "Voglio correre la 24 ore di Le Mans. Hamilton? Siamo uguali"

24 Ore di Le Mans 24 Ore di Le Mans 2022: date, orari, quando vederla e programma 06/06/2022 A 14:07