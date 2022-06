Torna lo spettacolo della 24 ore di Le Mans , una delle corse più importanti e prestigiose nel mondo del Motorsport. Si preannuncia grande battaglia nelle 4 diverse categorie. Vediamo favoriti e outsider per l'edizione 2022 tra Hypercar, LM P2, LM GTE PRO e LM GTE AM. La gara sarà in diretta integrale su Eurosport e discovery +.

Hypercar: Toyota per il 5° successo consecutivo

Non può che partire con i favori del pronostico il team Toyota che ha dominato in Francia nelle ultime 4 edizioni. Il marchio giapponese è un gigante del motorsport grazie all'ottima organizzazione del comparto sportivo Gazoo Racing che sta ottenendo ottimi risultati anche nel mondiale rally. La Toyota GR010 Hybrid avrà ancora il vantaggio del boost elettrico, quest'anno attivabile solo sopra i 190 km/h riducendo quindi la superiorità rispetto alle vetture rivali. L'auto nipponica ha un peso superiore alle altre hypercar e le sue alte velocità di punta dovranno compensare una minore rapidità in curva. Confermata la line up campione in carica formata da Conway, Kobayashi (ex Sauber F1) e Lopez (3 titoli WTCR), mentre ancora più titolata la formazione della seconda vettura con Buemi (3 Le Mans), Hartley (2 Le Mans) e Hirakawa.

La Toyota Gr010 Hybrid, 24 ore di Le Mans Credit Foto Getty Images

Alpine vuole progredire nel suo cammino nel WEC e sul Circuito della Sarthe lo scorso anno colse un podio promettente. Preoccupa il gap di velocità di punta con le avversarie della A480 - Gibson, ma l'auto francese sembra la più guidabile sul misto. Ci si affiderà all'esperienza di Lapierre, 4 vittorie con le LMP2 in palmares. Da tenere d'occhio l'americana Glickenhaus che si presenta ai nastri di partenza con più esperienza e una vettura molto performante. Romain Dumas (3 vittorie su Audi) con la 007 LMH è pronto a giocarsi la vittoria con una delle due armi messe in pista dal team.

Glickenhaus protagonista del WEC 2022 Credit Foto From Official Website

Risultati FP2

1. Toyota #7 3.29.896

2. Glickenhaus #708 +0.2

3. Toyota #6 +0.6

LM P2 - Il debutto della leggenda del WRC Ogier

La categoria dei prototipi si basa quasi intermante sulla Oreca 07 Gibson utilizzata da 26 equipaggi su 27 (una Ligier). Fari puntati sul debutto alla Le Mans dell'otto volte campione del mondo rally Sebastien Ogier. Tanti i team con i sogni di primato: il WRT è in testa al campionato endurance e parte con i favori del pronostico, ci sarà l'italiana Prema (dominatrice della Formula 2) con Kubica alla guida, la United Autosports del boss della Mclaren Zak Brown e AF corse che rappresenta il team Ferrari tra le GT.

Sebastien Ogier, 8 volte campione del mondo WRC Credit Foto Getty Images

Risultati FP2

1. United Autosports #22 3.32.099

2. Jota #38 +0.3

3. United Autosports #23 +0.8

La Oreca del team WRT Credit Foto Imago

GTE PRO - Ferrari per la conferma, Porsche per il riscatto

La Ferrari punta a ripetere la grande vittoria dello scorso anno con la 488 GTE Evo. Alessandro Pier Guidi sarà l'alfiere italiano anche in questa edizione, ma la rivalità con Porsche resta intensa. AF Corse si presenta al via con due auto in una delle quali prenderà il volante Antonio Fuoco, tra i piloti italiani più talentuosi di questa generazione. La Chevrolet Corvette C8.R proverà a dare fastidio nella lotta alla vittoria che dovrebbe però riferirsi a un duello tra Ferrari e la Porsche 911 RSR - 19.

La Ferrari 488 GTE Evo Credit Foto Getty Images

Risultati FP2

1. Corvette #64 3.54.001

2. AF Corse #52 +0.036

3. Porsche GT #91 +0.262

GTE AM - Aston Martin favorita su Ferrari e Porsche

Nella categoria riservata ai team privati, Aston Martin sta dettando legge nel WEC. La scuderia Northwest AMR è in testa alla classifica dopo Sebring e Spa con la prestazionale Vantage del marchio britannico. Sono chiamati all'exploit in questa classe le Ferrari 488 e le Porsche 911. Tra i piloti, da segnalare la presenza di Giancarlo Fisichella per la Iron Lynx (su Ferrari) e dell'attore Micheal Fassbender con la Proton Competition (su Porsche).

La Porsche 911 impegnata a Monza nel WEC Credit Foto Getty Images

Risultati FP2

1. Kessel Racing (Ferrari) 3.54.827

2. JMW Motorsport (Ferrari) +0.4

3. Spirit of Race (Ferrari) +0.5

La copertura della 24 Ore di Le Mans inizia mercoledì con le prove e le qualifiche in diretta su Eurosport e discovery+.

Toyota, che trionfo! Regina della Le Mans per la 4ª volta di fila

