Si è conclusa l'ultima sessione di prove libere della 24 ore di Le Mans. Le vetture hanno potuto testare il circuito in notturna in vista della gara che scatterà sabato alle ore 16:00. Si sono confermati in gran parte i valori visti nella Hyperpole disputata poche ore prima. I team avranno a disposizione un breve warm up il sabato mattina per le ultime modifiche alle auto.

Toyota Gazoo Racing Credit Foto Getty Images

In una sessione in cui non tutti sono andati a cercare il tempo sul giro, Toyota si conferma superiore alle avversarie tra le Hypercar e ancora una volta monopolizza le prime due posizioni. Invertite le due vetture rispetto alla qualifica con la numero #7 a ottenere il miglior tempo (3.28.332) firmato da Josè Maria Lopez, 3 decimi meglio della numero #8 di Sebastien Buemi. L'Alpine si conferma davanti a Glickenhaus a 2 secondi e mezzo dal leader.

The #22 United Autosports Oreca JSP217 Credit Foto Eurosport

Lotta serrata tra le LM P2 con United Autosports davanti a tutti con il 3.32.226 fatto segnare da Alexader Lynn, due decimi meglio del team francese Panis Racing. Buono il quarto tempo di Robert Kubica con l'italiana Prema.

Nella GTE PRO il balance of performance sembra aver messo fuorigioco la Ferrari 488. Dominio Corvette con il miglior tempo di Nicky Catsburg in 3.52.710, 4 decimi di vantaggio su Porsche e 9 decimi sulla Ferrari di AF Corse. Nel GTE AM si fanno vedere le Porsche del team Dempsey-Proton Racing (3.55.067), terzo posto per AF Corse detentrice della Pole per la gara di sabato. La loro Ferrari 488 si è fermata per problemi tecnici nel finire di sessione.

