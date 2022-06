, è stato Josh Pierson che con i suoi 16 anni sarà il pilota più giovane a correre la 24 Ore. Il giovane appartiene all'equipaggio United Autosport numero 23 e farà compagnia a Verstappen che ha debuttato anche lui a 16 anni ma in Formula 1. Pierson, già all'età di due anni, correva sui kart per poi passare ad una monoposto nel 2020. Le parole del giovane pilota: "Penso d'essere pronto, essere parte di quest'evento e parte della storia a un'età così giovane è qualcosa di speciale. Nell'attesa della partenza di una delle corse più attese dell'anno, la 24 Ore di Le Mans , emergono i primi dettagli riguardo ai piloti. A scatenare la curiosità degli spettatori, in particolareIl giovane appartiene all'equipaggio United Autosport numero 23 e farà compagnia a Verstappen che ha debuttato anche lui a 16 anni ma in Formula 1. Pierson,per poi passare ad una monoposto nel 2020. Le parole del giovane pilota:

Arrivare così giovane nell'endurance ha i suoi vantaggi, posto che rimani aperto a ricevere consigli. Ho due compagni molto forti e condividono con me molti suggerimenti e informazioni. Così mi è possibile arrivare a un livello molto alto. Paul Di Resta (riserva nell'equipaggio numero 23, Lynn-Jarvis-Pierson) ha giocato il ruolo del mentore".

Ad

Essere parte di quest'evento e parte della storia a un'età così giovane è qualcosa di speciale.

24 Ore di Le Mans 24 Ore di Le Mans, il meglio e gli ultimi giri del 2021 2 ORE FA

LA PRESSIONE

"La mia presenza a Le Mans attira molta attenzione ed è anche grazie al record. In realtà mi leva molta pressione di dosso, la gente non ha alte aspettative sul risultato. Se non sarò in grado, diranno che sto ancora imparando e sono ancora giovane; però sarà sorprendente ed entusiasmante se dovessi correre una buona gara. È una grande opportunità in qualsiasi senso la guardi, perciò la cosa non mi preoccupa troppo".

Kristensen (Mr. Le Mans): "Tutti la sognano, è la gara più importante dell'anno"

24 Ore di Le Mans 62 equipaggi al via: da Fisichella a Gianmaria Bruni, ecco i più attesi 5 ORE FA