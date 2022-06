Michael Fassbender dice che è "eccitante e spaventoso" mentre si prepara a fare il suo debutto alla 24 Ore di Le Mans. Fassbender, 45 anni, è solitamente visto sul grande schermo, avendo recitato in film come Shame, Prometheus e 12 anni schiavo. Ma ora si appresta a seguire le orme dei colleghi attori Paul Newman e Patrick Dempsey partecipando alla gara di resistenza automobilistica più famosa del mondo. Fassbender condividerà una Porsche 911 RSR-19 di Proton Competition con Zach Robichon e Matt Campbell nella gara di 24 ore, che inizierà l'11 giugno alle ore 15:00. "È emozionante e spaventoso", ha dichiarato Fassbender al sito ufficiale di Le Mans. "È la storia e il rispetto per il luogo che ti conquistano, spero solo di fare una buona prestazione, dopo questo viaggio di quattro anni. Sento che altri quattro anni sarebbero stati utili! Comunque, è quasi surreale essere qui".

"C'è qualcosa di così coinvolgente e magico che è difficile da spiegare a parole. Non appena ho lasciato la pista, ho voluto tornarci immediatamente. Anche la città stessa, qui si sente che la corsa è nel sangue. È una vera corsa automobilistica". Fassbender si è preparato per il suo debutto a Le Mans partecipando alla Porsche Carrera Cup e alla European Le Mans Series. Questa settimana spera di poter contare sull'esperienza del compagno di squadra Campbell, che è l'unico membro del team di tre piloti ad aver già partecipato alla gara. "Anche Zach è ovviamente un pilota fantastico e sa adattarsi molto rapidamente a un nuovo tracciato", ha detto Fassbender a Sportscar365.

"È la quinta volta che viene qui a Le Mans. Ha avuto grandi successi qui. Quindi, credo che ci affideremo a lui. Io lo farò sicuramente". Riflettendo sulle sfide di combinare le corse con la sua carriera di attore, Fassbender ha aggiunto: "Quando la stagione delle corse finisce, torno ad essere un attore. È importante dividere, perché le corse richiedono molta attenzione, molto impegno. Se faccio qualcosa, lo faccio al 100%. Ci sono delle analogie tra la recitazione e la guida, si tratta di avere molte informazioni da elaborare, di non pensare al passato o al futuro, di essere assolutamente presenti in modo da rimanere concentrati e rilassati. È una sensazione molto coinvolgente". La copertura della 24 Ore di Le Mans inizia mercoledì con le prove e le qualifiche in diretta su Eurosport e discovery+.

