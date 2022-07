6h di Monza, quarta tappa del ingresso nella classe regina di Peugeot. La casa francese torna nel Mondiale e si aggiunge a Glicenhaus, Peugeot ed Alpine. Paul Di Resta/ Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne #93 e James Rossiter/ Gustavo Menezes/Loïc Duval #94 sono stati scelti per questo storico debutto con l’inedita 9X8, auto completamente differente rispetto a quelle presenti in pista. Manca sempre meno alla seconda edizione della, quarta tappa del FIA World Endurance Championship . Ci sarà da divertirsi questo fine settimana nel tempio della velocità, pista che si appresta per accogliere una delle sfide più importanti della stagione visto l’. La casa francese torna nel Mondiale e si aggiunge a Glicenhaus, Peugeot ed Alpine. Paul Di Resta/ Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne #93 e James Rossiter/ Gustavo Menezes/Loïc Duval #94 sono stati scelti per questo storico debutto con l’inedita 9X8, auto completamente differente rispetto a quelle presenti in pista.

Toyota resta in ogni caso la squadra da battere con Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley #8 che hanno tutte le carte in regola per impensierire il primato in graduatoria di Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão (Alpine #36), lontani a Le Mans. Come sempre non dimentichiamoci anche di Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani (Glickenhaus #709) vettura completamente differente dalle altre con una speciale livrea azzurra tutta da scoprire.

LMP2, classe che riparte dopo l’acuto di Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/William Stevens (JOTA #38). I vincitori della Presenti come sempre anche le, classe che riparte dopo l’acuto di Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/William Stevens (JOTA #38). I vincitori della 24h Le Mans sono pronti per ripetersi in una pista in cui ci si attende una risposta da parte di United Autosports e WRT, team che hanno deluso a Le Mans. Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast (WRT #31) e Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato (Realteam by WRT #41) e Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Will Owen (United #22) si apprestano a sfidarsi insieme a PREMA Racing #9, team italiano che sta letteralmente dominando l’European Le Mans Series. Manca ancora l’acuto nel Mondiale, una missione non impossibile con l’ottimo equipaggio composto da Robert Kubica/Louis Deletraz /Lorenzo Colombo.

Ferrari sfida Porsche in GTE. La casa di Maranello tenta di imporsi in casa con Alessandro Pier Guidi/James Calado #51 e Miguel Molina/Antonio Fuoco #52, a podio in quel di Le Mans alle spalle della 911 RSR-19 #91 di Richard Lietz/Gimmi Bruni. Oltre alla gemella #92 ritroveremo Kevin Estre/ Michael Christensen, mentre attenzione alla Corvette con Tommy Milner/Nick Tandy. La compagine citata debutta a Monza con la C8.R, oltremodo competitiva sul ‘Circuit de la Sarthe’ ad inizio giugno. Ben Keating/ Henrique Chaves /Marco Sorensen (TF Sport #33) e Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim (Northwest AMR #98) hanno tutte le carte in regola per allungare in campionato con Aston Martin. Il marchio britannico ha i favori del pronostico insieme alla Christian Ried/Harry Tincknell/Seb Priaulx (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche).

Tutti questi team citati hanno vinto almeno una volta in questa stagione, manca ancora all’appello la Ferrari che resta il brand più rappresentato in GTE-Am. Ricordiamo che la classe citata diventerà dal 2023 l’unica di riferimento per le GT nel Mondiale Endurance, non vi sarà più la GTE PRO. Appuntamento da domenica alle 12.00 per la partenza di una corsa da non perdere.

