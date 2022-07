WEC

6 Ore di Monza - Peugeot, problemi in pista poi la beffa: si blocca a ingresso pit lane

Problemi a non finire per la Porsche di Jensen: si comincia in pista, si prova il reset elettronico ma la situazione non migliora. Fino alla beffa finale: al rientro ai box, la macchina si ferma definitivamente nella tampa d'imbocco della pit lane.

00:06:19, 28 minuti fa