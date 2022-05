WEC

6 ore di Spa-Francorchamps: vittoria della Toyota, gli highlights della gara. Secondo posto per l'Alpine

6 ORE DI SPA-FRANCORCHAMPS - Prima vittoria stagionale per la Toyota che in Belgio si impone nella seconda prova del mondiale WEC 2022 con la GR010 Hybrid numero 7 di Kamui Kobayashi, Mike Conway e Jose Maria Lopez. Secondo posto per l'Alpine.

00:03:38, 3 ore fa