WEC

Alla scoperta di Tatiana Calderon e della parità dei sessi nel mondo dei motori

Motori - Ecco un'altra pilota del team Richard Mille per la 24 Ore di Le Mans. Segui tutta la sua storia con il documentario "Wheels and Heels" (Ruote e Tacchi) in onda su discovery+.

00:02:51, 39 minuti fa