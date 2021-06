Discovery amplia la sua copertura globale della storica 24 Ore di Le Mans come parte di un accordo rinnovato con il FIA World Endurance Championship e Infront, suo partner esclusivo per i diritti media. Grazie a Discovery e ai suoi brand e canali motorsport, la partnership comprenderà la trasmissione di tutte le gare del Mondiale FIA WEC, comprese le qualifiche, live e on demand per gli spettatori di oltre 100 mercati in Europa, Asia e America.

Eurosport, il principale brand multi-sport di Discovery, fornirà una copertura esclusiva della 24 Ore di Le Mans sui suoi canali e piattaforme digitali in oltre 50 mercati europei. La Le Mans sarà anche per la prima volta in streaming su discovery+.

Trojan Paillot, VP Rights Acquisitions and Syndication, Eurosport: «La 24 Hours di Le Mans è ricca di storia, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, una gara che costituisce una parte fondamentale della nostra offerta di motorsport. Combinando la nostra profonda esperienza sportiva alla scala globale di Discovery, siamo lieti di rinnovare l’accordo con Infront per continuare offrire i migliori eventi motoristici a milioni di persone, espandendo ulteriormente la portata della Le Mans e del WEC al più ampio pubblico possibile».

Frédéric Lequien, CEO del FIA WEC: «È fantastico che il WEC sarà trasmesso in più di 100 mercati e territori grazie a questo nuovo accordo con Discovery. Poiché siamo pronti ad accogliere una serie di costruttori globali nei prossimi due anni nella nostra nuova categoria Hypercar, è importante avere una maggiore visibilità e siamo fiduciosi di poter raggiungere questo obiettivo grazie al portfolio diversificato di marchi e canali motoristici di Discovery».

Discovery si avvarrà anche dei migliori talent del motorsport, con Tom Kristensen confermato volto di Eurosport per la 24 Ore di Le Mans, di cui è stato 9 volte campione. L’89a edizione della 24 Ore di Le Mans si disputerà il 21/22 agosto in diretta su Eurosport e discovery+ come parte della 9a stagione del Campionato Mondiale World Endurance.

L’offerta completa “a quattroruote” di motorsport su Discovery ed Eurosport comprende gli Highlights del Mondiale di Formula E e la promozione, grazie a Eurosport Events, del FIA European Rally Championship (ERC), del FIA World Tour Car Championship (WTCR), di PURE ETCR, primo campionato di turismo elettrico, e dal 2022 del FIA eTouring Car World Cup.

