Fernando Alonso lancia la sfida a Valentino Rossi: "Vieni a Le Mans con me nel 2021"

Dal nostro partner OAsport.it

Fernando Alonso attende, come noi del resto, il ritorno alla vita di tutti i giorni e nel frattempo valuta che ne sarà del suo futuro, intenso come stagione 2020 e oltre. Secondo quanto stabilito dopo la Dakar, il pilota asturiano avrebbe dovuto prendere parte alla 500 Miglia di Indianapolis, ma l’emergenza sanitaria globale ha rimesso tutto in discussione. La celebre corsa sull’ovale più famoso del mondo è stata posticipata dal fine settimana del Memorial Day (fine maggio) fino a domenica 23 agosto. Il rinvio non dovrebbe cambiare i piani in tavola per lo spagnolo che, ad ogni modo, sta già ragionando sulla 24 Ore di Le Mans, pensando al 2021.

Quest’anno anche la corsa francese, suo malgrado, è stata spostata più avanti nel calendario, esattamente nel weekend del 19-20 settembre. Per il momento il due volte campione del mondo di Formula Uno si concentra sul presente e lancia qualche messaggio per mezzo dei suoi social network. Durante una diretta Instagram, per esempio, aveva detto: “So cosa farò e spero di annunciarlo molto preso”. Evidentemente la gara di endurance più celebre del mondo suscita in lui emozioni difficili da contenere, tanto che, sempre per mezzo di Instagram, ha voluto anche mandare un consiglio a Valentino Rossi.

24 Ore di Le Mans Ford contro Ferrari a Le Mans: dopo "Rush" un altro epico duello infiamma il cinema 15/04/2020 A 19:27

Cosa c’entra il “Dottore” con la 24 Ore di Le Mans? A sua volta il pilota di Tavullia aveva espresso, via social network, l’intenzione di correre la famosa corsa francese. “Quando mi ritirerò dalla MotoGP voglio provare le gare endurance. Sono molto attratto dalla 24 Ore di Le Mans, quella di Spa o anche del Nurburgring”. La risposta dell’asturiano è arrivata immediata:

Rossi nelle gare endurance? Se queste sono le idee di Valentino non posso che consigliarsi di provarci, senza mezzi termini si tratta di una di quelle esperienze che ti segnano tutta la vita

Play Icon WATCH Finalmente il traguardo: Fernando Alonso fa doppietta a Le Mans con la Toyota 00:00:38

A Marca il pilota asturiano ha detto: "E’ necessario prepararsi bene per l’appuntamento, bisogna essere molto professionali e competitivi, e non è solamente una questione di resistenza, dato che non puoi rilassarti nemmeno un secondo. A livello mentale lo sforzo è immane e devi lavorare tantissimo. Ci sono momenti nei quali ti senti in difficoltà e devi accettarli, prenderti cura di ogni aspetto, dal cibo al riposo, tutto insomma. In poche parole è un gran divertimento, ma va di pari passo con il lavoro”.

Le domande della diretta Instagram, poi, sono passate allo step successivo, ovvero se Alonso e Rossi potrebbero formare un “Dream Team” proprio in occasione della 24 Ore di Le Mans:

Io e Valentino assieme a Le Mans? Perchè no. In un contesto simile l’unione che si crea con i compagni di squadra è unica. Nel WEC tutto è condiviso, è fantastico e non ci ero proprio abituato. Se la squadra lavora al meglio il vantaggio è in primo luogo tuo

L’ex pilota di McLaren, Renault e Ferrari ricorda le sue due affermazioni a Le Mans: “Penso si tratti di qualcosa di unico, Vincere due edizioni consecutive è incredibile e per me è stato un vero privilegio, insieme al team Toyota davvero speciale. Avevo sempre voluto correre quella gara, sapevo sarebbe stata una occasione meravigliosa, ma la realtà ha superato ogni previsione”.

Play Icon WATCH Alonso, lo spettacolare video dell'incidente: vola e si ribalta con la sua Toyota, illeso! 00:00:25

24 Ore di Le Mans La 24 Ore di Le Mans si arrende al coronavirus: la Classica rinviata al 19-20 settembre 18/03/2020 A 18:32