Il batticuore era già stato enorme quando il 24 febbraio dello scorso anno Ferrari annunciava l’avvio del programma Le Mans Hypercar (LMH) che avrebbe portato la Casa del Cavallino Rampante ad affrontare dal 2023 il FIA WEC nella top class del mondiale endurance, con una Sport Prototipo interamente prodotta dalla Casa italiana. Quell’annuncio aveva mandato davvero in fibrillazione milioni di appassionati in ogni angolo del mondo perché, a cinquant’anni dall’ultima partecipazione ufficiale nella classe regina del Mondiale Sport Prototipi nel 1973, la Ferrari prometteva il ritorno nell’olimpo delle corse di durata. Il brand italiano con le proprie vetture a ruote coperte vanta grandi successi: 22 titoli mondiali conquistati, l’ultimo nel 2021, e ben 36 vittorie, di cui 9 assolute, alla 24 Ore di Le Mans.

Una nuova grande emozione Ferrari ce l’ha regalata la scorsa estate: dopo aver diffuso alla vigilia della 24 Ore di Le Mans i primi tratti della sua Hypercar, il 6 Luglio ha tolto i veli al prototipo che, quel giorno stesso, ha percorso i suoi primi chilometri sul circuito di Fiorano, guidata dal due volte campione del mondo endurance Alessandro Pier Guidi. Dopo quello shakedown la Ferrari LMH ha cominciato un intenso programma di sviluppo, che viene condotto dai piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT.

E questo weekend un nuovo tuffo al cuore per gli appassionati: la presentazione ufficiale della Hypercar all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in occasione delle Finali Mondiali che si tengono in questo fine settimana sul tracciato del Santerno. La grande attesa è finita ed ecco finalmente la 499P, un nome che evoca la storia della Casa del Cavallino Rampante: in passato, i prototipi di Maranello avevano nella sigla che li identificava la lettera P, spesso anticipata dal numero della cilindrata unitaria del motore. Nel disegno della livrea è stato ripreso il celebre schema cromatico già introdotto nelle 312 P degli anni Settanta, che sottolinea anche visivamente il collegamento con una storia interrotta 50 anni fa. Per questo motivo, il numero 50 è uno dei due con cui saranno iscritte le vetture di Maranello nel mondiale, mentre l’altro sarà il 51, tra i più vincenti di sempre. Si tratta di una nuova sfida che nasce dalla volontà di rivedere una Ferrari nella top class del mondiale Endurance, a cinquant’anni dall’ultima gara disputata dalla gloriosa 312 PB nel Mondiale Sport Prototipi.

La nuova 499P, le cui linee sono state finalizzate con il coinvolgimento del Centro Stile Ferrari, sotto la direzione di Flavio Manzoni, esalta tecnica ed aerodinamica della vettura mediante forme semplici ma sinuose. In equilibrio tra tratti tesi e superfici fluide, la carrozzeria del prototipo è plasmata a partire da una superficie piana, dalla quale si sviluppano armoniosamente le pance laterali ed i passaruota. Le cavità delle pance sono attraversate da flussi aerodinamici che investono il cockpit e raffreddano i radiatori, che si trovano sottopelle. I passaruota sono caratterizzati da ampie aperture sulla superficie, con lo scopo di ridurre la pressione all’interno dei locari; assieme ai gruppi ottici, conferiscono carattere ed espressività al frontale, con evidenti richiami al nuovo linguaggio stilistico introdotto con la Daytona SP3. Anche dietro è bellissima, pur dovendo conciliare tecnica, aerodinamica e design: un sottile strato di carbonio riveste le varie funzioni, lasciando ruote e sospensioni completamente a vista, mentre la coda è contraddistinta da una doppia ala orizzontale che, come le bandelle superiori, è stata studiata per garantire il carico aerodinamico necessario a raggiungere la migliore performance possibile. L’ala inferiore ospita una ‘light bar’ che caratterizza il design del posteriore. Sul tetto c’è una presa d’aria multipla per il raffreddamento della batteria e del cambio ma soprattutto per l’alimentazione dell’aspirazione del motore, il cuore della “belva”.

Hypercar Ferrari 499P Credit Foto From Official Website

Il powertrain ibrido della 499P combina un motore termico, in posizione centrale-posteriore, a un motore elettrico, sull’asse anteriore. L’unità ICE (Internal Combustion Engine) ha una potenza massima, limitata dal regolamento, di 680 cavalli (500 kW) ed è derivata dalla famiglia dei V6 biturbo stradali. Il motore termico condivide l’architettura di quello montato sulla 296 GT3, rispetto al quale però è stato sottoposto a una profonda rivisitazione da parte dei tecnici, per lo sviluppo di soluzioni ad hoc per il prototipo e per l’alleggerimento complessivo. Il sei cilindri a V della 499P è di tipo portante e quindi svolge una preziosa funzione strutturale, rispetto alle versioni che equipaggiano le GT da competizione, che hanno il motore montato sul telaio. L’ERS (Energy Recovery System), con una potenza massima di 200 kW (272 Cv), è un motore elettrico dotato di differenziale la cui batteria si ricarica nelle fasi di decelerazione e frenata, e non necessita di fonti d’alimentazione esterne. Il pacco batterie, con tensione nominale di 900 Volt, beneficia dell’esperienza maturata in Formula 1 sebbene sia stato sviluppato specificatamente per questo progetto. Il powertrain è accoppiato a un cambio sequenziale a sette rapporti.

La 499P vanta soluzioni che rappresentano l’avanguardia nel campo delle tecnologie applicate al motorsport: realizzata a partire da un telaio monoscocca in fibra di carbonio, ha una geometria delle sospensioni, a triangoli sovrapposti di tipo push-rod, che permette di raggiungere doti di rigidezza che si tradurranno sicuramente in prestazioni di rilievo, tanto alle velocità più elevate quanto nella percorrenza delle curve. L’esperienza maturata nelle competizioni con le vetture GT è stata di grande aiuto per sviluppare il comparto elettronico, che compie un ulteriore passo in avanti. Anche l’impianto frenante è molto sofisticato: integra un sistema di brake-by-wire necessario per consentire il recupero della energia cinetica in frenata da parte dell’assale elettrico anteriore ed è stato sviluppato per coniugare precisione e velocità di risposta con affidabilità e durata, aspetti fondamentali per il successo delle gare endurance. L’assale elettrico anteriore sfrutta l’energia recuperata in frenata e immagazzinata nella batteria ad alto voltaggio per trasmettere la coppia motrice anche alle ruote anteriori sopra una determinata velocità, stabilita dai regolamenti del WEC.

In merito a questo, proprio la definizione del nuovo regolamento tecnico relativo alla classe Hypercar emanato da FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) e ACO (Automobile Club de l'Ouest) ha convinto la Ferrari alla scelta di produrre una Le Mans Hypercar (LMH): si tratta indubbiamente di una sfida tecnica complicata, fatta di un percorso non certo facile di innovazioni e di sviluppo, ma che è fedele alla tradizione del brand che considera la pista come il terreno ideale per sperimentare soluzioni tecnologiche d’avanguardia da adottare sulle vetture stradali prodotte a Maranello. Il prototipo rispetta i dettami tecnici previsti dal regolamento della classe Le Mans Hypercar, che prevede l’utilizzo nel WEC di vetture con propulsori ibridi, dotate della trazione integrale e con un peso minimo non inferiore a 1.030 chilogrammi.

Tutti questi dettagli ce li ha spiegati l’Ing. Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari GT Track Car Development:

Per me e tutto il gruppo di lavoro, questo momento è davvero emozionante, sappiamo di avere una grande responsabilità. Ci siamo cimentati con la concezione e la progettazione di una vettura completamente nuova e particolarmente complessa in ogni sua parte. Una sfida inedita che ha stimolato tutti a mettere in gioco le risorse migliori e ha portato ad una collaborazione a 360° che ha coinvolto tutte le aree aziendali e i partner tecnici. Partire da un foglio bianco ha garantito motivazioni uniche e continue per trovare soluzioni efficaci e garantire alla 499P prestazioni e affidabilità. Dal primo shakedown alla prima gara abbiamo pianificato un programma di sviluppo, sia in pista che sui nostri banchi di prova, molto intenso che sta fornendo riscontri interessanti e promettenti. Il lavoro di sintesi che ci attende nelle prossime settimane e che ci vedrà impegnati in ulteriori test in pista, è quello più importante per la messa a punto e l’integrazione finale di tutti i sistemi. Abbiamo ancora molti chilometri da percorrere ma la squadra è consapevole dell’importanza del progetto e continuerà a non far mancare impegno, passione, maturità e grande professionalità”.

Alla presentazione c’era ovviamente Antonello Coletta, a capo di Ferrari Attività Sportive GT, che fin dall’inizio di questa nuova avventura ha creduto nella possibilità di tornare a vedere la Casa di Maranello lottare per le vittorie assolute di gare come la 24 Ore di Le Mans o il titolo della classe regina.

La 499P è un sogno che si trasforma in realtà. Oggi è un momento importante per tutte le persone che negli ultimi due anni hanno lavorato duramente a questo progetto. Abbiamo voluto omaggiare la nostra storia, con tanti piccoli e grandi richiami ad un passato fatto di successi e titoli. Nel farlo però, abbiamo guardato avanti, creando un manifesto del nostro impegno nel mondiale endurance. La 499P è un prototipo che è marcatamente Ferrari, nel significato più completo del termine, ed è con emozione che la condividiamo finalmente con i nostri clienti e gli appassionati del nostro marchio”.

Come già preannunciato nel giugno scorso, la Ferrari 499P sarà gestita in pista dai tecnici e dagli ingegneri di Maranello con la collaborazione di AF Corse: una partnership che prosegue un percorso vincente cominciato nel FIA GT 2006 con la F430 GT2 che portò il titolo team, piloti e costruttori già nella stagione di esordio. Il team sarà iscritto al campionato con la denominazione “Ferrari - AF Corse”: da questo sodalizio sono nati gran parte dei successi GT degli anni recenti e tutti quelli ottenuti nel WEC a partire dalla sua nascita, nel 2012. Sei titoli team e piloti per AF Corse, cinque Costruttori per Ferrari nelle classi LMGTE Pro e LMGTE Am, impreziositi da tre trionfi alla 24 Ore di Le Mans.

Dopo tanti mesi passati al simulatore, Pier Guidi e Nicklas Nielsen l’hanno portata in pista per la prima volta a Fiorano, poi hanno iniziato il programma di sviluppo con due giorni di test, sempre sul tracciato di casa, alternandosi ad Andrea Bertolini e Davide Rigon. Poi sono andati in Spagna, continuando in seguito il lavoro sul circuito di Imola, a pochi passi dal quartier generale di Maranello, e poi sul difficile tracciato portoghese di Portimao. In quell’occasione hanno provato anche la nuova 296 GT3, destinata a prendere il posto della 488 GTE, uno dei modelli di maggior successo del Cavallino Rampante. Nel corso di questa settimana che ha preceduto la presentazione, hanno effettuato dei nuovi test a Monza. Hanno già percorso ben 12.000 km, un traguardo importante considerato il tempo che hanno avuto a disposizione, ma dovranno farne molti di più per accumulare esperienza e sviluppare ogni dettaglio. Senza dimenticare l'aspetto dell’affidabilità, che potrebbe essere uno dei fattori chiave per trovare il successo nel 2023. Ci sono altri Costruttori che effettuano test da oltre un anno e, in più, mentre i regolamenti LMDh (Le Mans Daytona Hybrid) prevedono una vettura un po’ più semplice, Ferrari ha scelto di realizzare una Hypercar e devono confrontarsi con un prototipo molto complicato. Per questo cercheranno di girare il più possibile prima del debutto alla 1000 Miglia di Sebring, primo round della stagione 2023, che comprenderà anche l’edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans. Si preannuncia come l’inizio di un’era incredibile per le gare endurance, con tanti Costruttori pronti a sfidarsi al top. Ferrari dovrà confrontarsi con Toyota e Peugeot, che hanno scelto la via più complicata della Le Mans Hypercar, che offre maggiore libertà a livello progettuale ma è decisamente più difficile da sviluppare. Dovrebbe esserci ancora il team di Glickenhaus ma soprattutto ci saranno Porsche e Cadillac, che hanno optato per le Le Mans Daytona Hybrid. Sembra certo anche il debutto alla 6 Ore di Spa Francorchamps, il terzo round del calendario, della Isotta Fraschini, con un progetto tutto italiano che intende rilanciare la storica Casa milanese, affidandosi alla Michelotto, che vanta grande esperienza e tanti successi nel mondo delle corse.

Le LMDh potranno scegliere tra diversi produttori di telaio e molte parti comuni (come, per esempio, il sistema di inverter e di ricarica in frenata o le batterie) saranno realizzate da un unico fornitore; in questo modo i costi sono più contenuti. Questa scelta è stata fatta anche da BMW, Lamborghini e Alpine, che debutteranno nel 2024, rendendo il WEC ancora più entusiasmante.

Nel corso della presentazione, Coletta ha ammesso che entreranno con umiltà nel WEC ma l’obiettivo rimane ovviamente quello di poter lottare per le vittorie assolute di gare come la 24 Ore di Le Mans o il titolo della classe regina. Gli avversari che temono di più? Per ora Toyota e Porsche, senza sottovalutare gli altri. Alcuni di loro, tra cui proprio Porsche ma anche Cadillac e BMW, parteciperanno anche all’IMSA, nella classe GTP del campionato d’oltreoceano.

Ferrari invece, per ora, si concentrerà sul WEC e l’ambita 24 Ore di Le Mans; nella prima stagione correranno solo le 499P ufficiali ma non escludono in futuro di appoggiare tecnicamente team privati, che hanno già espresso il desiderio di portare in pista la nuova Hypercar del Cavallino Rampante. Per ora nessuna conferma sui piloti che condurranno in gara il nuovo prototipo ibrido: solo in futuro, probabilmente a fine anno, verranno comunicati gli equipaggi ufficiali.

Ora dovremmo attendere pazientemente l’esordio della nuova Ferrari nel WEC: dopo il Prologo dell’11 e 12 Marzo a Sebring, la vedremo in gara pochi giorni dopo, il 17, sul leggendario tracciato americano per la 1000 Miglia di Sebring.

Nel frattempo, se siete appassionati dell’endurance, non perdetevi l’appuntamento del 12 Novembre con la 8 Ore del Bahrain, ultimo round del 2022 con ancora molti titoli iridati da assegnare, Live su Eurosport, sul nostro Player e su Discovery Plus.

