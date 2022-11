WEC

WEC, 8 Ore del Bahrain video highlights: Toyota vince gara e titolo. Festa Ferrari in GT3 Pro, rivivi la gara in 3'

WEC - Toyota conclude il 2022 con una doppietta il Mondiale Endurance. Seconda gioia stagionale per Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 in Bahrain davanti all’auto gemella #8 di Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley, vincitori della 24h Le Mans 2022 e campioni del mondo piloti. Festa anche in casa Ferrari con il terzo titolo in GTE PRO, di Alessandro Pier Guidi/James Calado.

00:03:01, 44 minuti fa