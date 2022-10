Dopo una lunga serie di piazzamenti a ridosso del podio nei grandi eventi, Marta Maggetti trova finalmente la settimana della vita e conquista una strepitosa medaglia d’oro ai Campionati Mondiali iQFoil 2022 di Brest (Francia)! La 26enne cagliaritana, quarta nell’RS:X agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021, ha ormai metabolizzato completamente il passaggio alla nuova tavola olimpica foiling ed è riuscita a riportare l’Italia sul trono iridato nel windsurf 14 anni dopo l’ultima volta (Alessandra Sensini nel 2008 ad Auckland).

La talentuosa velista sarda classe 1996, qualificatasi direttamente per la finale odierna grazie al miglior punteggio assoluto dopo le 15 prove di flotta andate in scena da martedì a ieri, ha avuto la meglio sulle velocissime israeliane Daniela Peleg (argento) e Maya Morris (bronzo) grazie ad una lettura impeccabile del campo di regata, che le ha permesso di non cadere dal foil anche in condizioni di poco vento guadagnando così un vantaggio decisivo per la vittoria conclusiva.

Si tratta di un titolo iridato complessivamente meritato per Marta, protagonista di un Mondiale fantastico per costanza di rendimento e velocità nelle acque francesi di Brest al termine di una settimana molto complicata ed impegnativa dal punto di vista meteorologico. Le due prove Course di ieri (in condizioni davvero estreme, con pioggia, vento fortissimo e onde alte) per certi versi hanno fatto la differenza, con l’azzurra che è balzata dal quarto al primo posto della generale a pari punti con la britannica Emma Wilson ma con il vantaggio di aver ottenuto una vittoria parziale in più. Così facendo Maggetti è volata direttamente nella finale a tre odierna garantendosi un posto sul podio.

Niente medaglia purtroppo al maschile per la squadra azzurra, con Nicolò Renna e Daniele Benedetti che non sono riusciti a superare lo scoglio dei quarti di finale (solo i primi due avanzavano in semifinale) concludendo la manifestazione rispettivamente in sesta e nona posizione assoluta. La medaglia d’oro è andata al tedesco Sebastian Koerdel, dominatore assoluto della settimana in Francia, che ha preceduto di poco in Finale gli olandesi Luuc Opzeeland e Huig Jan Tak.

