Franco Morbidelli sbarca nel Mondiale Rally. Il centauro della Yamaha Petronas, quest’anno vincitore di tre gare nel Mondiale MotoGP e secondo in classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa del campionato (il GP di Portogallo previsto per questo weekend), ha deciso di cimentarsi con le quattro ruote in occasione del Rally di Monza, ultimo appuntamento del Mondiale WRC . Il romano sarà al volante della Hyundai i20 R5 del Team Italia . Il ribattezzato Morbido cercherà di ottenere un buon risultato nell’evento previsto dal 3 al 6 dicembre sul circuito brianzolo e nelle vicinanze (alcune speciali sono in programma sulle alture bergamasche). Si tratterà di un debutto assoluto per il centauro italiano in questa specialità, con oltre 272 km di prova cronometrata nell’arco di quattro giorni di gara.

Questo il commento rilasciato da Franco Morbidelli (da gazzetta.it): “Sono elettrizzato dalla possibilità di confrontarmi in un vero appuntamento del Campionato del Mondo Rally WRC. Sarà un’occasione per stare in mezzo ai migliori piloti del mondo e provare a competere in uno sport motoristico diverso dal mio. Sarà un’esperienza divertente, dovrò imparare in fretta e non sarà banale abituarsi in pochi giorni ad avere due ruote un più. Quando Matteo Ballarin mi ha chiamato, non ci ho pensato due volte: sono esperienze che ti capitano di fare poche volte nella vita. Mi farò fare un po’ di ripetizioni accelerate da Umberto Scandola per farmi trovare il più pronto possibile”.