Il mondo del rally è in ansia per lo stato di salute Tiziano Siviero, celebre navigatore e copilota di Miki Biason - al cui fianco ha corso per oltre 20 anni, dal 1980 al 2001 – e con il quale ha vinto due titoli mondiali Rally nel 1987 e nel 1989, al volante della iconica Lancia Delta Integrale.

Il 64enne originario di Bassano del Grappa versa in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello (Pisa) dove è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso dopo essere rimasto coinvolto mercoledì sera in un bruttissimo incidente stradale all’Isola d’Elba, in località Lido di Capoliveri.

Ad

Secondo le prime ricostruzioni Siviero, alla guida del suo scooter, stava viaggiando sulla strada provinciale ovest che da Porto Azzurro conduce a Portoferraio e poco prima delle 20 è stato investito quasi frontalmente da un’auto che lo avrebbe centrato in pieno scaraventandolo molto lontano dal punto dell’impatto.

WRC Ogier chiude in bellezza ed è campione per l’ottava volta! 21/11/2021 ALLE 12:59

I soccorsi sono stati tempestivi e un'ambulanza e un auto medica della Misericordia di Porto Azzurro sono immediatamente intervenuti sul posto per soccorrere e stabilizzare Siviero che è stato trasportato d’urgenza dapprima all’ospedale di Portoferraio e in seguito trasferito al Cisanello (Pisa) dove nella notte è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico al termine del quale – come racconta motorsport.com – non è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, sintomo che Siviero non dovrebbe più essere in pericolo di vita. Una prima incoraggiante ed importante notizia in attesa che nelle prossime ore i medici diramino ulteriori bollettini medici ed aggiornamenti sullo stato di salute di Tiziano.

Peterhansel si ritrova a superare il letto del fiume allagato

WRC Ogier chiude in bellezza ed è campione per l’ottava volta! 21/11/2021 ALLE 12:59