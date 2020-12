WRC

WRC Rally di Monza 2020, Sébastien Ogier vince ed è campione del mondo per la settima volta

RALLY DI MONZA - Il francese Sébastien Ogier ha concluso la sua stagione nel WRC in maniera trionfale, cogliendo il successo nell’ultimo rally a Monza e soprattutto laureandosi per la settima volta campione del mondo. Il pilota transalpino, al primo anno in Toyota, ha centrato il suo obiettivo, entrando nella leggenda di questo sport, avendo ottenuto questo risultato con 3 Case differenti.

