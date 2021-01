Sebastien Ogier svetta al comando della classifica generale al termine della penultima giornata del Rally di Montecarlo, primo atto del WRC 2021. Il campione del mondo in carica di casa Toyota chiude le tre prove in programma con un vantaggio di 13 secondi sul britannico Elfyn Evans . L’esperto pilota transalpino ha costruito il proprio gap nella prima insidiosa frazione di giornata, un margine che ha saputo difendere nelle restanti tappe affrontate.

Ogier, sette volte a segno in questo storico evento, rallentato da una foratura nell’ultimo stage di ieri, ha iniziato nel migliore il penultimo giorno di prove imponendosi con 17.8 secondi su Elfyn Evans. Il compagno di team di Ogier, al comando della classifica overall alla vigilia delle gare odierne, ha lasciato al campione 2020 il comando cercando il più possibile di limitare i danni.

Piccola rivincita per Elfyn Evans nell’11^ frazione. Il vice campione 2020 ha preceduto nell’ultima fatica in programma il compagno di scuderia Ogier ed il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota). La casa giapponese monopolizza virtualmente il podio overall alla vigilia delle ultime quattro stage del Rally di Monte Carlo 2021.

1 1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA Yaris WRC M RC1 2:16:31.9

2 33 GBR E. EVANS GBR S. MARTIN Yaris WRC M RC1 2:16:44.9 +13.0 +13.0

3 69 FIN K. ROVANPERÄ FIN J. HALTTUNEN Yaris WRC M RC1 2:17:28.7 +43.8 +56.8

4 11 BEL T. NEUVILLE BEL M. WYDAEGHE I20 Coupé WRC M RC1 2:17:35.7 +7.0 +1:03.8

5 6 ESP D. SORDO ESP C. DEL BARRIO I20 Coupé WRC M RC1 2:18:43.2 +1:07.5 +2:11.3

6 18 JPN T. KATSUTA GBR D. BARRITT Yaris WRC None RC1 2:21:15.0 +2:31.8 +4:43.1

7 25 NOR A. MIKKELSEN NOR O. FLOENE Fabia Evo WRC2 RC2 2:21:54.6 +39.6 +5:22.7

8 44 GBR G. GREENSMITH GBR E. EDMONDSON Fiesta WRC M RC1 2:22:46.5 +51.9 +6:14.6

9 7 FRA P. LOUBET FRA V. LANDAIS I20 Coupé WRC MT RC1 2:31:14.7 +8:28.2 +14:42.8