La storia ricostruirà gli anni d'oro del wrestler più amato di tutti i tempi. Chris Hemsworth, dopo aver interpretato Thor, si lancia nel ruolo di un altro colosso.

Grande notizia per gli affezionati wrestling di vecchia data: Hulk Hogan, uno dei personaggi più venerati della galassia wrestling, avrà il suo film. Verrà interpretato da Chris Hemsworth, mentre la regia verrà affidata a Todd Phillips. Hemsworth ha già interpretato personaggi della stessa stazza di Hulk Hogan: ricordiamo il suo Thor nella saga degli Avengers. Phillips dal canto suo, ha girato grandi successi come “Una Notte da Leoni” e il pluripremiato “Joker”.

Wrestling Professionistico WWE sbarca su Discovery in Italia: dal 1° luglio il wrestling si vedrà su DPlay Plus e su DMAX 24/06/2020 A 09:07

Chi è Hulk Hogan, wrestler e brand globale

Nel caso servisse rinfrescare la memoria, ricordiamo che Hulk Hogan è stato 12 volte campione mondiale ed è stata la stella più brillante durante la cosiddetta Golden Era WWE, spalmata tra anni ’80 e anni ’90. Ancora oggi detiene il record per essere stato campione mondiale per più singoli anni consecutivi. La sua legacy si è estesa anche a Hollywood, dove ha recitato in una ventina di film (lo ricordiamo per un ruolo in Rocky).

Hulk Hogan Credit Foto Getty Images

Insomma, Hulk Hogan è un brand globale (il suo movimento si chiama “Hulkamania”), che verrà abbracciato da Netflix in una prima opera biografica. L’arco narrativo ripercorrerà gli anni d’oro di Hulk Hogan sul ring. Sarà interessante vedere la trasformazione fisica di Hemsworth, chiamato a guadagnare peso in maniera vertiginosa al fine di restituire un’impressione fedele dei muscoli di Hogan.

Play Icon WATCH Tyson, dall’obesità al ritorno sul ring a 53 anni: l’ennesima vita di Iron Mike 00:01:35

Wrestling Professionistico Wrestling avanti a porte chiuse nonostante il Coronavirus: caso da studiare in vista della ripresa 08/04/2020 A 06:00