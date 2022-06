La guerra, anche nelle sue feroci contraddizioni, regala delle storie di grande speranza e bontà. Un rifugiato ucraino, affetto dalla sindrome di Down, era stato convinto dalla mamma a fuggire da Mariupol con la motivazione di andare a conoscere la star della WWE, John Cena. Il protagonista di questa storia si chiama Misha Rohozhyn, e la sua famiglia – come tante purtroppo originarie dell’Ucraina – stava sfuggendo dalle atrocità delle armate russe nel loro Paese natale.

Misha e la sua famiglia, dopo una fuga difficilissima, sono arrivati sani e salvi in Olanda. Ed è proprio qui che è avvenuto il magico incontro. Cena, commosso dalla storia, ha lasciato le riprese di un film a Londra, ed è salito a bordo del primo aereo per conoscere il ragazzo. Il campione di wrestling ha fatto visita a Misha e a sua madre nella loro nuova dimora di Huizen. Durante la visita, gli ha regalato la sua maglietta e il suo cappellino e fatto indossare una cintura del campionato WWE.

“Oggi ho cercato di far sapere a Misha che in ogni viaggio ci sono giorni buoni e giorni cattivi. - ha dichiarato al The Wall Street Journal - Spero che ne abbia altri buoni. Oggi volevo dirgli personalmente che la sua storia mi ha davvero toccato. Non volevo che un figlio pensasse a sua madre sotto una luce diversa solo perché ha fatto tutto quello che doveva fare per portarlo in salvo”.

