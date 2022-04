Eleni Pjollaj è stata sconfitta nella finalina per il bronzo contro la francese Kendra Dacher nella categoria -72 kg (non olimpica). Dopo l'argento di Chamizo e il bronzo della Rinaldi , purtroppo non arriva la terza medaglia italiana agli Europei 2022 in corso a Budapest.è stata sconfitta nella finalina per il bronzo contro la francesenella categoria -72 kg (non olimpica).

Si ferma ad un passo dal sogno l'avventura di Eleni Pjollaj. L'avvio di gara era stato importante, con l'azzurra che aveva piazzato una presa da due punti. La francese però risponde e prima della pausa ribalta il match con un doppio attacco che le vale l'8-2. Nella seconda parte di gara, la Dacher completa l'opera e chiude il match con uno schienamento. Niente da fare per la Pjollaj che non riesce a vendicare la sconfitta, sempre contro la transalpina, agli ultimi Mondiali Under 23 di Belgrado.

