Mercoledì arriverà di sicuro la prima medaglia continentale per l’Italia della lotta: nella seconda giornata degli Europei 2022, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria, la rassegna continentale assegna punti per il ranking che determinerà le teste di serie dei Mondiali), Frank Chamizo approda in finale nei -74 kg dello stile libero. L’azzurro andrà alla ricerca del quinto titolo europeo, il terzo in questa categoria di peso olimpica (dopo quelli del 2019 e del 2020, prima vinse nel 2016 nei -65 kg e nel 2017 nei -70 kg): Chamizo, testa di serie numero 2, ha battuto nel penultimo atto l’armeno Hrayr Alikhanyan.

Ad

Chamizo si è imposto ai punti per 7-1 al termine di una sfida comandata dall’inizio alla fine: alla pausa l’azzurro era già avanti 4-0, grazie a due prese, poi alla ripresa ha legittimato la superiorità andando sul 6-0 e poi controllando sino al 7-1 finale che gli è valso la vittoria. Domani pomeriggio Chamizo sfiderà in finale (blocco degli incontri che partirà alle 18.00) lo slovacco Tajmuraz Mairbekovic Salkazanov, testa di serie numero 1 del tabellone, il quale nel penultimo atto ha battuto il temibile azero Turan Bayramov ai punti per 8-2.

Tokyo 2020 Chi è Abraham Conyedo, il bronzo italiano della Lotta 07/08/2021 A 15:20

CHAMIZO, IL CUORE NON BASTA: RIVIVI LA SUA SEMIFINALE IN 150"

Anche Conyedo in finale: si giocherà il bronzo nei 125 kg!

Buone notizie arrivano anche per Abraham Conyedo che è stato infatti ripescato e sempre giovedì (nella sessione serale del programma) potrà disputare la finale per la medaglia di bronzo nella categoria 125 kg. Il 29enne italo-cubano, dopo aver battuto nel turno di qualificazione il finlandese Jere Tapani Heino, aveva poi dovuto alzare bandiera bianca ai quarti di finale contro il fortissimo georgiano Geno Petriashvili. Quest’ultimo, argento olimpico in carica e tre volte campione del mondo, si è successivamente aggiudicato la sua semifinale raggiungendo l’atto conclusivo e regalando il ripescaggio al nostro portacolori.

Conyedo se la vedrà nella finale 3°/5° posto con il polacco Robert Baran, tre volte medagliato europeo nei 125 kg e capace di mettere in seria difficoltà Petriashvili nella semifinale odierna (2-1 il punteggio conclusivo in favore del georgiano). Con ogni probabilità servirà la miglior versione del nativo di Santa Clara per salire sul podio continentale al debutto tra i pesi massimi dello stile libero.

"Che numero!": Conyedo di bronzo, girata decisiva e gioia finale

Tokyo 2020 Chamizo, che peccato: il bronzo finisce nelle mani di Dake 06/08/2021 A 10:44