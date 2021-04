Wrestling

Frank Chamizo vince il bronzo Olimpico, tutte le emozioni dell’azzurro

Giochi Olimpici di Rio 2016, un tuffo nel recente passato, soprattutto per Frank Chamizo che in quell’Olimpiade si portò a casa il bronzo contro lo statunitense Molinaro. Grandi emozioni per l’azzurro che arriva da Cuba, per una medaglia sudata e voluta.

00:01:33, 28/10/2019 A 14:36