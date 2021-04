Ancora una medaglia azzurra agli Europei di Lotta olimpica in svolgimento a Varsavia: dopo il bronzo di Chamizo, pluricampioneeuropeo e mondiale, oggi è la volta di Dalma Caneva che chiude con un ottimo terzo posto nei 72 kg.

La lottatrice genovese ha confermato di essere ai vertici continentali dopo l'argento degli Europei 2020 di Roma e di essere in gran forma per il torneo di qualificazione olimpica in programma a Sofia (BUL) dal 6 al 9 maggio.

Il percorso di Dalma Caneva è stato emozionante: ha iniziato battendo l’atleta di casa, la polacca Agnieszka Jadwiga Wieszczek Kordus, 2-1 ai quarti di finale. Approdata alle semifinali, contro la bulgara Yuliana Vasileva Yaneva si è dovuta arrendere per un soffio: 3-1 all’ultimo minuto. Approdata in finale per il bronzo si è opposta alla tedesca Maria Salmaier che ha battuto in scioltezza per 3 a 2.

Un quinto posto di pregio per Francesca Indelicato che ha sfiorato il bronzo continentale dei 57 kg per opera dell’ucraina Alina Hrushyna Akobiia.

E domani inizierà l'ultima frazione di questi europei con la competizione greco romana: l'azzuro Nikoloz Kakhelashvili cercherà di difendere il suo argento nei 97kg conquistato lo scorso anno agli europei di Roma.

