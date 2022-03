"Il capo del dipartimento di polizia di Kiev mi ha chiesto di fare un discorso motivazionale ai suoi uomini ed eccomi qua: l'Ucraina è tutto". Zhan Beleniuk, Campione olimpico nella lotta greco-romana a Tokyo, è un esempio per tutto il suo paese. Figlio dell'emigrazione, il 31enne non ha paura di niente. È diventato esponente politico del partito del presidente Zelensky ed è stato il primo deputato di origini africane e di colore ad entrare nel parlamento di Kiev. La sua guerra su Instagram è fatta di appelli e richieste. Ai poliziotti ha urlato: "Prendetevi cura del nostro popolo, combattiamo insieme, ognuno faccia il proprio dovere. Tutto il mondo è con noi, vinceremo".

Il suo patriottismo è di ferro. In un'intervista alla vigilia dei Giochi di Tokyo, ha detto: "Ho occhi solo per la mia nazione e per i nostri colori. Negli anni ho ricevuto offerte per cambiare nazionalità dall'Azerbaigian e dalla Cina ma ho sempre rifiutato, mi considero ucraino al 100% e le persone che mi hanno sempre sostenuto vivono tutte in Ucraina. Non voglio tradirle". Il 27 febbraio ha postato un appello a tutti i suoi colleghi lottatori, "abbiamo bisogno che il mondo veda e condanni i crimini russi". Ieri ha ribadito: "manteniamo il cuore caldo e la mente fredda, la polvere da sparo asciutta e la pistola pulita".

