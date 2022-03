Enrica Rinaldi, Eleni Pjollaj che si giocherà il bronzo nella categoria -72 kg (non olimpica). In attesa del risultato di impegnata nella finale per il bronzo nei -76 kg , un'altra azzurra si qualifica per la finale per il bronzo col tentativo di rimpinguare il medagliere agli Europei di Budapest, inaugurato dall'argento di Chamizo . Si tratta diche si giocherà il bronzo nella categoria -72 kg (non olimpica).

La classe '99 si è imposta sull'ucraina Anastasiya Alpyeyeva, battuta ai punti per 7-2, nel turno di qualificazione, ma ha perso poi contro Anna Carmen Schell, numero 1 del tabellone. La tedesca ha vinto per schienamento dopo soli 47 secondi dopo una proiezione del 2-0. Schell che ha poi battuto la francese Kendra Augustine Jocelyne Dacher per 9-4.

Ad

Sarà proprio la transalpina ad affrontare la nostra Pjollaj nella finale per il bronzo che sarà in programma venerdì 1° aprile (blocco di gare che partirà dalle 18).

Lotta Niente medaglia per Conyedo! Ko con Baran nella finale per il bronzo UN GIORNO FA

CONYEDO, ORGOGLIO ITALIA: MEDAGLIA DI BRONZO E PODIO

Lotta Beffa Chamizo! Avanti 5-0, perde la finale con Salkazanov IERI A 17:50